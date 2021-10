Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken-Bübingen hat am Montagnachmittag, 4. Oktober, drei Verletzte gefordert. Laut Polizeiangaben war ein Auto, auf der B51 von Saarbrücken her kommend, an einer Kreuzung in Richtung des Bliesgau-Ortes Kleinblittersdorf abgebogen. Dabei prallte es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dieses kam durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern und überschlug sich zweimal, ehe es im Straßengraben liegen blieb. Die beiden Insassen wurden verletzt, ebenso der Fahrer des abbiegenden Autos. Laut Polizei schweben die Verletzten nicht in Lebensgefahr. Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt hat Spuren gesichert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt.