Zwischen Kohlhof und dem Neunkircher Kreuz hat sich auf der Autobahn 8 in der Nacht auf Samstag, 5. Februar, ein Auto überschlagen. Wie die Kirkeler Feuerwehr meldet, wurde die Limbacher Wehr am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr zur Unfallstelle in Fahrtrichtung Zweibrücken gerufen. Bei deren Eintreffen hatte der Fahrer den Wagen schon verlassen und wurde bereits in einem Rettungswagen behandelt. Die Feuerwehr streute Bindemittel gegen ausgelaufenes Benzin und schaffte weggesprengte Wrackteile des Autos von der Fahrbahn. Laut Polizei war der 52-jährige Fahrer mit seinem Wagen nach links in die Mittelleitplanke geprallt, weil er angetrunken war.