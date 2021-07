Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag, 13. Juli, staute sich der Verkehr bei St. Ingbert auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken. Wie Florian Jung von der Feuerwehr St. Ingbert berichtet, war ein Ford etwa 500 Meter vor der Fechinger Talbrücke von der nassen Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung geschleudert, wo er sich überschlug. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, hatte sich der Fahrer bereits selbstständig aus dem Ford befreit. Er musste vom Notarzt behandelt werden und kam verletzt in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme war die A6 nur einspurig befahrbar. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.