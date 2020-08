Gut zwei Stunden lang blieb am Dienstagabend, 11. August, die Landstraße L 117 an der rheinland-pfälzisch/saarländischen Landesgrenze zwischen Waldmohr und Bexbach-Höchen nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Laut Polizeiangaben war der Fahrer eines Mercedes SLK mit Homburger Nummernschild aus unbekannten Gründen nach rechts in den Straßengraben geraten, wo das Auto sich überschlug. Auf dem Dach liegend, kam der Wagen auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 61-jährige Fahrer wurde leicht verletzt; der Mercedes ist nun Schrott. Laut Polizei haben umherfliegende Trümmerteile die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben von Augenzeugen hat sich der Unfall an der Kreuzung zum Altbreitenfelderhof ereignet. Weil der Fahrer im Auto eingeklemmt war, mussten ihn die Helfer aus dem Wagen schneiden.