Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag auf der L220 zwischen Käshofen und Homburg in einer Kurve von der Straße abgekommen; sein Auto hat sich überschlagen und ist in einer Böschung vor einem Baum zum Liegen gekommen. Verletzt wurde der Fahrer nicht, andere Autos seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen, sagt die Polizei Homburg. Warum der Mann von der Straße abgekommen ist, kann die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage nicht sagen. Da niemand verletzt wurde, werde kein Gutachter eingeschaltet.