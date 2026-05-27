Große Anerkennung für die Zadra-Gruppe: Beim Branchenevent „Hotel-Salon“ in Oberursel wurden das Romantik Hotel Landschloss Fasanerie und das Valentins Wirtshaus als „Top-Arbeitgeber 2026“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung basiert laut einer Mitteilung der Zadra-Gruppe auf der Busche-Personalstudie, die die Arbeitgeberattraktivität im Gastgewerbe aus Sicht der Mitarbeitenden bewertet. Sie wird mit wissenschaftlicher Unterstützung der staatlichen Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg jährlich durchgeführt. Zudem wurde Roland Zadra erneut vom Schlummer-Atlas in die Liste der „Top 50 Hoteliers Deutschlands“ aufgenommen. Die Auszeichnung würdigt besondere Leistungen und Vorbildcharakter in der Hotellerie.

„Wir sind sehr stolz auf diese drei Würdigungen, denn sie sind die Bestätigung für unsere gemeinsamen Anstrengungen. Denn nur in einem attraktiven Umfeld können wir jeden Tag Spitzenleistung erbringen“, sagte Roland Zadra.