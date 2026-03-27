Musik verbindet. Das hat Guildo Horn wieder einmal in der Gebläsehalle in Neunkirchen aufgezeigt.

Beim Mitmachkonzert von Guildo Horn und seinen Orthopädischen Strümpfen in der ausverkauften Gebläsehalle in Neunkirchen erscheinen Schlager und Pop nicht als Gegensätze, sondern als zwei Lesarten derselben musikalischen Grundidee: dass Musik verbinden soll. Und als Gastgeber sorgt der Sänger dann auch dafür, dass das Publikum selbst zur Hauptstimme dieses Abends wird.

Es gibt Abende, die sich jeder eindeutigen ästhetischen Bewertung entziehen. Das Mitsingkonzert von Guildo Horn am Donnerstag in Neunkirchen ist ein solcher Fall: zu kalkuliert für das rein Spontane, zu unprätentiös für große Kunst. So ist es kein künstlerisches Ereignis im engeren Sinn, sondern ein soziales. Es geht um Gemeinschaft, um das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Guildo Horn, Pädagoge im Hauptberuf, weiß das. Und genau darin liegt die Pointe dieses Abends: Dass da jemand auf der Bühne steht, der weniger Star als Gastgeber ist.

Runter vom hohen Ross

Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich der Sänger seit jeher bewegt – der Grat zwischen Humor und Ernst, zwischen Schlager und Pop, zwischen kalkulierter Überzeichnung und unverstellter Hingabe. Denn wer diesem Mitsingkonzert folgt, merkt schnell, dass die alte, oft etwas herablassende Frage – darf man Schlager überhaupt ernst nehmen? – hier gar nicht mehr gestellt wird. Horn hat sie längst unterlaufen, er entzieht ihr die Grundlage, indem er den Schlager gleichzeitig liebt und ironisiert.

Sein Auftritt beim Eurovision Song Contest 1998 wirkt dabei bis heute nach. Was damals wie ein spielerischer Tabubruch erschien, war in Wahrheit eine Verschiebung der Perspektive. Plötzlich konnte man Schlager wieder öffentlich hören, ohne sich rechtfertigen zu müssen – weil die Ironie als Schutzschild diente. Doch dieser Schild war durchlässig. Schon damals lag unter dem Witz eine Ernsthaftigkeit, die sich nicht ganz relativieren ließ: das Beharren darauf, dass einfache Melodien und große Gefühle ihre Berechtigung haben.

Parodie und Hingabe

Genau dieses Spannungsverhältnis prägt den Abend in Neunkirchen. Wenn das Publikum Songs von Abba, Queen, Udo Jürgens oder den Beatles anstimmt, liegt darin zunächst etwas Komisches. Das Pathos dieser Lieder, vervielfacht durch hunderte Stimmen, wirkt wie eine bewusste Übertreibung. Man lächelt über die eigenen Emotionen, über die Direktheit der auf einer riesigen Leinwand nachzulesenden Texte.

Horn selbst ist dabei ein präziser Taktgeber. Seine Moderationen schwanken zwischen Klamauk und leiser Klugheit, zwischen schlichten Pointen und fast beiläufigen Beobachtungen über Musik und Publikum. Er kennt die Mechanik des Humors – und setzt sie so ein, dass sie den Ernst nicht zerstört, sondern freilegt. Darin spiegelt sich eine größere Frage, die weit über diesen Abend hinausweist: Wo endet der Schlager, wo beginnt der Pop?

Pop und Schlager harmonieren bestens

In Neunkirchen scheint diese Unterscheidung erstaunlich fragil. Denn das Repertoire zeigt, wie ähnlich sich die vermeintlichen Gegensätze sind. Die eingängigen Melodien von Abba oder den Beatles folgen denselben Prinzipien wie klassische Schlager von Udo Jürgens, Nicole, Drafi Deutscher oder Rex Gildo.

Horn beantwortet diese Frage nicht analytisch, sondern praktisch. Indem er alles nebeneinanderstellt, entzieht er sich jeder Hierarchie.