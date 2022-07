An den Globus-Tankstellen in Zweibrücken und Einöd ist das Benzin ausverkauft, die Anlagen wurden vorerst geschlossen. Mit der Ukraine hat der Lieferengpass aber offenbar nichts zu tun.

Am 23. September ist in Pirmasens nach der Corona-Zwangspause wieder eine Ausbildungsmesse geplant. Ziel ist es, dafür etwa 100 Aussteller zu gewinnen.

Mit ihrer Studiobühne Pirmasens hat Else Mußler in der Stadt am Horeb Theatergeschichte geschrieben. Große Klassiker bis zu Musicals wie die „Rocky Horror Show“ hat sie auf die Bühne gebracht.

An heißen Tagen wie derzeit decken sich viele Kunden mit Wasser ein, weniger mit Alkohol. Was Getränkehändler im Landkreis sonst noch berichten, beispielsweise über Materialmangel.

Mit dem Waldfest an der PWV-Hütte startet am Sonntag die Dahner Wanderwoche.

Der Tod des Hamburger Fußball-Idols Uwe Seeler hat auch einen Zweibrücker sehr getroffen, denn er hat schöne Erinnerungen an den ehemaligen Stürmer des HSV.

Der Bannsteinhof in Mörsbach, den Marco Ruf mit seinem Vater Achim betreibt, ist voll digitalisiert. Ein guter Ort also für Digitalminister Alexander Schweitzer, um einen Förderbescheid zu überreichen.