Zwei Ausstellungen mit direktem Bezug zur Hauensteiner Schuhgeschichte begleiten den Schuhmachermarkt am kommenden Wochenende.

Die Aktiven des Wasgau-Fotokreises präsentieren zu den Marktzeiten (Samstag, Sonntag ab 11 Uhr) in der ehemaligen Sonnenapotheke am Lorenz-Wingerter-Platz Arbeiten rund ums Rahmenthema „ Hauenstein und der Schuh“. Bernd Rohner hat historische Fotos aus Hauenstein mit dem digitalen Pinsel koloriert – mit verblüffenden Ergebnissen.

Holger Engelhardt hat altes Fotomaterial von Belegschaften diverser Schuhfabriken aufgearbeitet und zeigt Fotos von einem Shooting im Deutschen Schuhmuseum. Manfred Kunzmann hat die Fresken, die die Treppenhäuser der abgerissenen Jubo-Schuhfabrik zierten, fotografisch konserviert und aufbereitet, Ulrike Kutzer dokumentiert mit Fotos den Fabrikarbeiterweg zwischen Erfweiler und Hauenstein. Dazu kommen neue Arbeiten von Jutta Keiser, Vera Karpuschkin, Walter Hafner und Vavara Toussaint.

In der Galerie Kunst-werk-vier, Bahnhofstraße 4, geht es um das Material, ohne das der Schuh undenkbar ist, ums Leder. Lederdesigner Karl Schmitt aus Waldfischbach zeigt großformatige, moderne Lederbilder, die sich als kunstvolles Spiel mit Lederarten, Lederresten und Lederfarben beschreiben lassen. Schmitt kann auf Ausstellungen in Zürich und Tokio verweisen. Die Pirmasenser Designerin Katharina Becker zeigt Taschen. Außerdem sind Intarsien mit Leder des verstorbenen Dahners Alfred Johann zu sehen. Diese Ausstellung öffnet am Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr und ist bis 21. Juni donnerstags, samstags und sonntags von 16 bis 19 Uhr zu sehen.