Kunstvolles Jugendstilglas, damit verbindet man Emile Gallé, nicht jedoch Eugène Kremer, dem das Glasmuseum Meisenthal eine Ausstellung widmet.

Glaskunst ist wertvoll, die über 70 Objekte von Eugène Kremer in der Ausstellung im Glasmuseum Meisenthal sind in Vitrinen eingeschlossen. Aber die sind so luftig bestückt, dass man alles gut betrachten – und staunen kann. Wie Illustrationen in deinem Kinderbuch kommen die Fische, Frösche, Figuren und Algen daher, die sich auf einem großen Trinkglas tummeln. Milchglas, zartgrünes Wasser, grüne Tiere mit sorgsamen schwarzen Konturen, kleine weiße Blüten wachsen aus Pflanzen am Seeufer, er Fisch sieht etwas missmutig aus - kein Wunder angesichts der „Pêcheurs à la ligne“, der Fischer mit Angelruten.

Es kommt auf jedes Detail und jede Farbnuance an: Glaskunst von Eugène Kremer (1867-1941). Foto: Gemeindeverband Bitscher Land

Die zarten Entwürfe auf Papier liegen neben dem Glas, sie sind schon genau exakt und feingliedrig, angefertigt von Eugène Kremer um 1901. Manchmal sind es auch Lithografien aus Büchern, die Kremer auf vorher bauchig geformte Vasen in dunkel gefärbtes als aufbringt – mit Perleffekten und Ranken mit einer Anmutung von Intarsien auf Holz. Prunkstück in dieser Art ist seine rechteckige Vase mit rundem Medaillon in der Mitte, das die Form sprengt, und seitlichen Henkeln: „Bellerophon on Pegasus“ steht auf dem vergoldeten Medaillon, das in der Mitte ein ins Wasser stürzendes Pferd und einen sterbenden Drachen zeigt. Bellerophon war ein griechischer Held, der mit Hilfe des geflügelten Pferdes Pegasus die feuerspeiende Chimära besiegte.

»Le livre d’or«: Urkunde für Eugène Kremer von 1921. Foto: Andrea Dittgen

Mit den Glasobjekten von Kremer taucht man ein in einer andere Welt. Gläser, Vasen und Schalen mit Wappen, Insignien, Monogrammen, Schriften werden sind nicht einfach nur ornamental und dekorativ, sondern erzählen oft komplexe Dinge – und Kremer bringt all das in eine wunderbare Form.

Eugène Kremer wird 1887 in Meisenthal als ältester von neun Brüdern und zwei Schwestern in Meisenthal geboren, der Vater war Bäcker, die Mutter Schneiderin. Mit elf Jahren begann er 1898 als Dekorateurlehrling in der Glasmanufaktur Burgun, Schverer & Cie in Meisenthal, die 1704 gegründet wurde und auf Luxusglas spezialisiert war (bis 1823 hieß sie Verrerie de Meisenthal, ab 1824 Burgun, Schverer & Cie). Sein Lehrmeister war Désiré Christian, der wiederum von Emile Gallé ausgebildet war, der seinerseits in Meisenthal ab 1867 die Grundlagen des Glasmacherhandwerkes gelernt hatte. Wenn man so will, ist Kremer auf Rang drei der Meisenthaler Glaskünstler.

Das Signet der Manufaktur bis in die 20er Jahre. Foto: Burgun, Schverer & Cie

Christian erkannte Kremers Talent: schon mit zwölf Jahren signierte Kremer eine emaillierte Süßigkeitendose, mit 13 fertige er schon eigene Entwürfe an. Sein Skizzenbuch von 1882/83 enthält rund 60 Entwürfe mit Bleistift, als Aquarell und Gouache, ab 1890 war Kremer offiziell Glasmaler. Als solcher musste er Motive aus dem Atelier von Gallé (der nun in Nancy wirkte) umsetzen, denn Gallé ließ von 1867 bis 1894 in Meisenthal arbeiten mit Christian als Werkstattmeister. Aber Kremer konnte seinen eigenen Stil entwickeln. 1890 bekam er auf der Weltausstellung in Paris eine Bronzemedaille, ein von ihm mit Burgun signiertes Glas eine Silbermedaille.

Nach dem Weggang von Christian übernahm Kremer 1898 als künstlerischer Leiter die Werkstatt. Die Objekte wandelten sich, emaillierte Blumen auf weißem durchscheinenden Hintergrund kamen auf, Motive, mit Effekten durch mehrschichtiges Glas, braunes Kristall mit Metalleinschlüssen, Verzierungen mit Gold und Silber, märchenhafte und mythologische Motive kamen zu den ursprünglichen floralen und dekorativen. Aus jeder Gruppe sind Objekte in der Ausstellung zu sehen. Auch seine künstlerischen Grafiken sind sehenswert.

Das Glasbläserareal in Meisenthal (Cité Verrière) ist im Ort ausgeschildert. Der Eingang zum Glasmuseum ist ebenerdig, die schwungvolle Rampe entstand 2022. Foto: Andrea Dittgen

Wie lange Kremer blieb, weiß man nicht so genau, 1925 sieht man ihn auf dem Foto der Geschäftsleitung und mindestens bis 1925 blieb er Aktionär der Manufaktur, die damals jedoch schon ihre Blütezeit hinter ich hatte. Er starb 1941.

Die Glasmanufaktur in Meisenthal schloss 1969. 1983 wurde daraus das heutige Glasmuseum, das 2022 neu gestaltet wurde und eine Dauerausstellung zur Glasherstellung zeigt, in der sich Werke von Gallé, Christian und Kremer befinden.

Oben hängen die Körbe des brasilianischen Künstlerpaars Nicole Tomazi/Sergio Cabra, in die heiße Glasmasse eingefüllt wurde, daraus entstanden die Glasobjekte, wie man unschwer erkennen kann. Foto: Andrea Dittgen

Dazu passt die zweite Wechselausstellung, die bis 1. November zu sehen ist und nur einen kleinen Saal umfasst: „Impression“ zeigt 27 verschieden geformte und farblich unterschiedliche Körbe, die von der Decke baumeln. Darunter stehen 27 Glasobjekte, die in den Körben gebrannt wurden, zu jedem Korb gibt es also ein Objekt, das die Struktur des Korbes trägt. Die Körbe stammen von dem brasilianischen Designerpaar Nicole Tomazi/Sergio Cabra. Sie haben sie aus 27 Fasern aus verschiedenen Teilen Brasilien gestaltet. Wie das Brennen der Gefäße geht, kann man im Museum live und im Film verfolgen.

Info

„Eugène Kremer – Compagnon de l’art nouveau – Gefährte des Jugendstils“, Meisenthal, bis 3. Januar 2027, Meisenthal, Musée de Verre/Glasmuseum, Site Verrier, Place Robert Schumann 1, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 13.30 bis 18 Uhr. Von den Ausstellungstexten gibt es eine Mappe mit deutschen Übersetzungen, der Katalog zur Ausstellung erscheint am 10. Juni, dem Welttag des Jugendstils

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