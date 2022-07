Über 60 Jahre nach der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus brach der calvinistische Geistliche und Schriftsteller Jean de Léry zu einer Reise nach Brasilien auf. Nach seiner Rückkehr schrieb er seine in dem Land erworbenen Eindrücke nieder, und im Jahr 1578 wurde der französische Text von Hans Magnus von Wolframsdorf in Birkenfeld ins Deutsche übersetzt. Diese deutschsprachige Handschrift gehört heute zu den „Schätzen“ der Bibliotheca Bipontina. Sie steht im Mittelpunkt einer Ausstellung, die Studierende der Universität des Saarlandes erarbeitet haben.

Diese Ausstellung wird am kommenden Donnerstag, 21. Juli, 19 Uhr, unter dem Titel „Fremdes Land. Eine Handschrift erzählt von einer Reise nach Brasilien im 16. Jahrhundert“ eröffnet. Dabei wird nicht nur die Handschrift von den Studierenden vorgestellt, sondern es geht vor allem um die Frage, wie im 16. Jahrhundert dieses ferne Land gesehen und dargestellt wurde. Wolframsdorf arrangierte Präsentation stellt das Werk in den Kontext weiterer Entdeckungsreisen und Reiseberichte. Thematisiert werden die Reiseroute, die Beschreibung der Tier- und Pflanzenwelt sowie die Darstellung der Lebensweise, der Essgewohnheiten und der Sprache der indigenen Bevölkerung aus der Sicht Lérys.

Sommerschließung kommt dazwischen

Die Ausstellung ist wegen der Sommerschließung der Bibliotheca Bipontina nach der Eröffnung nur noch am Abend des 21. Juli und am 22. Juli in der Bipontina zu sehen, dann wieder vom 15. August bis zum 16. September zu den üblichen Öffnungszeiten. Um Anmeldung zu der Eröffnungsveranstaltung unter 06332 16403 oder per Mail an bipontina@lbz-rlp.de wird gebeten.