Expressive Selbstporträts, Informelle Malerei und Realistische Zeichnungen: Diese drei Themen waren den Viertklässlern der Albert-Schweitzer-Schule für ihre Kunstwerke vorgegeben, die noch am Donnerstag, 4. Juli, und Dienstag, 9. Juli, jeweils von 15 bis 17 Uhr in der Karlskirche in der Innenstadt zu besichtigen sind. Jährlich hilft Thomas Gottert, Kunstlehrer an der Grundschule, den Kindern der Abschlussklassen dabei, Kunstwerke für Ausstellungen zu gestalten.