In der Homburger Galerie im Saalbau ist ab Montag, 19. September, eine Ausstellung von Ingrid Lebong zu sehen. Sie trägt den Titel „Meer und Mehr“ und läuft bis zum 9. Oktober. Der Eintritt ist frei.

Eröffnet wird die Kunstausstellung am Montag, 19. September, um 18.30 Uhr vom städtischen Beigeordneten für Kultur, Raimund Konrad, sowie der Kuratorin Françoise Mathis-Sandmaier. Die Ausstellung zeigt eine repräsentative Auswahl an Lebongs Werken aus den vergangenen zehn Jahren. Neben Bildern in Mischtechniken auf Papier sind auch Objekte aus Holz, Metall und Ton vertreten.

Das Thema Meer schlägt sich in Lebongs Arbeit nieder. Die Ausstellung knüpft an das grenzüberschreitende Kunstprojekt „Saarland in Marseille – Marseille en Sarre“ an, das Lebong im Jahr 2013 in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Gabi Wagner durchführte, wie die Kuratorin Mathis-Sandmaier in einer Pressemitteilung erläutert.

Zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion

Zu Szenen aus der südfranzösischen Hafenstadt gesellen sich verschiedene Werkgruppen, die zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion pendeln. „Hierbei wird das Malerische immer wieder mit dem Zeichnerischen kombiniert. Fotografie und Textfragmente verschmelzen mit der Bildfläche. Der rasanten Dynamik antworten Zonen einladender Ruhe. Das spontane Zufällige und das kalkuliert Konstruktive begleiten den Entstehungsprozess der Werke“, wird Mathis-Sandmaier in der Pressemitteilung zitiert. Lebongs zwei- wie dreidimensionale Kompositionen seien „vielfach von gegensätzlichen Elementen bestimmt und stets spannungsgeladen“.

Führungen und Malkurs für Kinder

Die Künstlerin führt während der Zeit der Ausstellung samstags und sonntags persönlich durch die Galerie. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Am Mittwoch, 28. September, findet der Malkurs „Mein Meer“ für Kinder von acht bis zwölf Jahren unter der Leitung von Lebong statt. Beginn ist um 15 Uhr. Arbeitsmaterialien werden bereitgestellt.

Die Galerie im Saalbau ist von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, sowie vor den Theatergastspielen am 22. September und 5. Oktober und vor dem Meisterkonzert am 8. Oktober geöffnet.