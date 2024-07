Ab Samstag, 6. Juli, stellen die Künstlerinnen, Dagmar Grieve aus Zweibrücken und Brigitte Peifer aus Höhfröschen, ihre Bilder in der Galerie im Mannlichhaus in Zweibrücken aus.

„Eingefangene Augenblicke“ haben die Künstlerinnen ihre Ausstellung genannt. Beide Künstlerinnen gehören dem Kunstverein Zweibrücken an. Dagmar Grieve ist in der Galerie im Mannlichhaus unter anderem für die digitale Außendarstellung zuständig.

Eine Arbeit von Brigitte Peifer. Foto: Peifer

Grieve hat an der Universität des Saarlandes Kunstgeschichte, Klassischen Archäologie, Geschichte und Italienisch studiert. Sie sagt von sich selbst: „Kunst begleitet mich schon mein ganzes Leben. In meiner Jugend habe ich viel mit verschiedenen Techniken und Materialien ausprobiert“. Nach ihrem Studium machte sie eine Ausbildung zum Augenoptiker und Augenoptiker-Meister. In diesem Beruf konnte sie mit neuen Materialien wie Kunststoff, Glas und Metall experimentieren. Intensive Farben und ungewöhnliche Perspektiven sowie heitere Kompositionen üben einen besonderen Reiz auf sie aus.

Die in Hannover geborene, und in Höhfröschen lebende, Brigitte Peifer hat Design in der Fachrichtung Innenarchitektur an der Fachhochschule Hannover studiert. Seit 2002 beschäftigt sie sich intensiv mit der Malerei und seit 2005 nimmt sie aktiv an Einzel-, und auch an Gruppenausstellungen, regional und auch überregional, teil. In ihren Bildern versucht sie Momente einzufangen, Eindrücke festzuhalten und umzusetzen. Sie lässt sich dabei von der Vielfalt der Farben und Formen der Natur inspirieren. Kräftige Farben und starke Kontraste charakterisieren ihre Bilder, wichtig ist ihr dabei die Ausgewogenheit zwischen Farbe und Form. Die Vernissage findet am Samstag, 6. Juli, um 15 Uhr statt. Franz Walter aus Riegelsberg wird die Laudatio zu den Bildern sprechen.

Info

Die Ausstellung ist bis 27. Juli jeweils samstags von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Galerie im Mannlichhaus, Herzogstraße 8, Zweibrücken.