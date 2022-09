Zweibrücken verdankt ihm die Blütezeit der Künste: Vor 300 Jahren wurde Christian IV. geboren, Herzog von Pfalz-Zweibrücken. Über ihn informiert eine große Ausstellung.

Die Malerei, die Musikleben, das Theater, die Architektur, die Literatur, das Porzellan – der kunstsinnige Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken (1722-1775), sorgte dafür, dass aus Zweibrücken im 18. Jahrhundert eine Stadt der höfischen Kultur wurde.

Ein Schuh der Tänzerin Marianne Camasse, die des Herzogs Frau wurde, das in Vergessenheit geratene Märchenschloss Jägersburg, die Porzellanmanufaktur, die Druckerei und die Künstlerateliers – all das kann man sehen. Es ist die größte Ausstellung zur Zweibrücker Stadtgeschichte seit der Schau „Die Wiege der Könige“ 2010. Rund 250 Stücke wollen angeschaut werden, die Spitze des Eisbergs. Denn so wie Christian IV. seine Zeitgenossen mit seiner Persönlichkeit beeindruckte, schwärmen heute Einheimische und Touristen von den Spuren, die Christian IV. in seiner Residenz hinterlassen hat: die Herzogvorstadt, das Landgestüt, die Doppelallee. All das wäre ohne ihn nicht da. An ihn erinnern auch die Herzog-Christian-Straße und die städtische Herzog-Christian-Musikschule.

Wichtig für Europa

Christian IV. sorgte dafür, dass das kleine Herzogtum Pfalz-Zweibrücken eine europäischer Bedeutung bekam. Er regierte ein Land mit deutschen und französischen Besitzungen. Obwohl er einer der ranghöchsten deutschen Fürsten war, zog es ihn oft an den französischen Hof. Obwohl er als absoluter Herrscher regierte, sorgte er sich um das Wohl seines Volkes, disziplinierte es aber auch nach seinen Vorstellungen. Aus Liebe hielt er zeit seines Lebens an seiner bürgerlichen Ehefrau, der französischen Tänzerin Marianne Camasse, fest, obwohl er damit den Interessen des Hauses Wittelsbach zuwiderhandelte.

Die Hälfte der Ausstellungsstücke stammt von namhaften Museen, Bibliotheken, Archiven, Stiftungen und Privatsammlungen. Die Ausstellung trägt den Titel „Dazwischen“, weil Christian IV. zwischen vielen Stühlen saß. Das schlägt sich auch in den sieben Kapiteln der Ausstellung wider. Schirmherr der Ausstellung ist der Herzog Franz von Bayern. Zuschüsse kommen vom Land Rheinland-Pfalz (bis zu 36.000 Euro), vom Saarpfalz-Kreis (5000 Euro), dem Förderverein des Zweibrücker Stadtmuseums (4000 Euro) und dem Bezirksverband (3000 Euro).

Info

Die Ausstellung ist ab Sonntag, 25. März, 14 Uhr, im Zweibrücker Stadtmuseum, Herzogstraße 9, geöffnet. Sie ist bis 5. März 2023 zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag 10-18 Uhr, Mittwoch bis Sonntag und Feiertage 14-18 Uhr. Eintritt: sieben Euro, ermäßigt drei Euro, Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Katalog (152 Seiten, zahlreiche Abbildungen): 20 Euro.