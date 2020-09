„Nanu? Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz. Gestern und heute“ heißt eine Sonderausstellung des Stadtmuseums vom 10. Oktober bis 24. Januar. Laut Museumsleiterin Charlotte Glück geht es um historische Entwicklungen und regionale Besonderheiten in der Pfalz. Der Titel Nanu bezieht sich auf den Namen einer schwul-lesbischen Disco in Kaiserslautern, die in den 80er und 90er Jahren Gäste aus dem ganzen südwestdeutschen Raum anzog. Glück: „Es dauerte über 100 Jahre bis der 1872 eingeführte, menschenverachtende Paragraf 175, der männliche Homosexualität kriminalisierte, 1994 gestrichen wurde.“ Seit 2017 gibt es die Ehe auch für homosexuelle Paare. Trotz der rechtlichen Lage gebe es aber bis heute Vorurteile gegenüber homosexuellen, bisexuellen, transidenten und intergeschlechtlichen Menschen. Dabei existiere geschlechtliche Vielfalt schon immer und überall. „Jede Region hat dazu ihre eigene, bisher kaum erforschte Geschichte“, und hier soll die Ausstellung ansetzen, so Glück. Sie entstand als Kooperation des Historischen Vereins und des Stadtmuseums Zweibrücken sowie des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde Kaiserslautern. Die Ausstellung im Stadtmuseum ist ab 10. Oktober geöffnet zu folgenden Zeiten: dienstags 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen 14 bis 18 Uhr.