Ab Montag, 9. August, zeigt das Saarbrücker Stadtarchiv in der Deutschherrnstraße 1 die Ausstellung „Die Rastatter Prozesse - NS-Verbrechen vor Gericht“. Nicht nur in Nürnberg, sondern auch im badischen Rastatt kamen Nazi-Täter nach 1945 vor Strafgerichte. Hier wurden vor allem Verbrechen gegen Gefangene in Lagern in Südwestdeutschland aufgearbeitet. Die Akten lagen bis 2016 in Frankreich unter Verschluss. Die zunächst 100-jährige Sperrfrist wurde vorzeitig aufgehoben. Die Ausstellung des Bundesarchivs Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegung in der deutschen Geschichte stellt nun jene Prozesse in den Mittelpunkt, die für die Saarregion besonders wichtig sind. Vor Gericht standen unter anderem die Schergen des Saarbrücker Gestapo-Lagers Neue Bremm und der Völklinger Großindustrielle Hermann Röchling. Fotos, Dokumente und Zeitungsberichte ergänzen die Ausstellung, die bis 12. November läuft. Im Rastatter Schloss wurden über 2000 Anklagen erhoben. Todesurteile wurden 105-mal verhängt und 62-mal vollstreckt.