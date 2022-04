Welche Rose ist zahm und warum? Was haben Rosen mit Säuen gemein? Warum sind blutrote Rosen Luxus? Wer denkt, er weiß schon alles über Rosen, sollte sich die Ausstellung „Rosenband“ in der Bibliotheca Bipontina ansehen. Er wird Neues sehen und lesen und staunen. Auch über die Abbildungen.

Das Schlimme ist: Man weiß immer noch nicht alles über die Rosen. Das Schöne ist: Man erfährt vieles über die Rose, was man gar nicht wissen konnte – dank der neuen Ausstellung „Rosenband“ in der Bibliotheca Bipontina, die für die Rosenstadt Zweibrücken ein Segen ist. Denn diese sechste Rosen-Ausstellung der Bipontina seit 2000 bringt gebündelt Schätze ans Tageslicht, die – würde man sie in den Büchern in den Regalen suchen – , auch weiterhin unentdeckt blieben, denn nicht jedes Rosen relevante Buch hat das Wort Rosen im Titel, und die Rosenbücher stehen nicht zusammen. „Es ist nicht so, dass wir eine Rosenecke haben“, wie Annette Gerlach, die Leiterin des Landesbibliothekszentrums (LBZ), erläutert.

Dennoch: Die Rosenbuchsammlung der Bipontina ist groß. „Es ist eine historisch gewachsene Sammlung – und eine konstruierte, denn die Literatur, die sich mit der Rose beschäftigt, ist ganz unterschiedlicher Art.“ Die Erweiterung der Rosenbuchsammlung der Bipontina wurde durch die regionale Besonderheit, den Rosengarten, vorangetrieben, so Gerlach weiter.

16 Vitrinen mit 96 Objekten

Der Titel der Ausstellung ist dem Titel eines Gedichts von Friedrich Gottlieb Klopstock entnommen „Das Rosenband“ (1753). In der Ausstellung symbolisiert das Wort Band Beziehungen innerhalb der Teilbibliotheken des LBZ, zu dem die Bipontina gehört, und die nach außen, zu Zweibrücken, dem Rosengarten und den Menschen, die Rosen lieben. 16 Vitrinen mit Abbildungen in Büchern, mit Fotos und Texten rund um die Rose erwartet die Besucher, 96 Objekte, die man eingehend betrachten sollte. Konzipiert hat die Schau die frühere Bipontina-Leiterin Sigrid Hubert-Reichling: Sie wählte die Objekte aus und stellte sie zu Themen zusammen nach dem Motto: eine Vitrine, ein Thema.

Das älteste Objekt haben Studierende der Universität des Saarlandes in der Bipontina gefunden: eine spätmittelalterliche Handschrift, die Predigten enthält. Es ist die unscheinbar aussehende Handschrift in Vitrine 15 (aus konservatorischen Gründen nicht im Original), wo die Rose gedeutet wird in Bezug auf den christlichen Glauben als „Allegorie von fünf himmlischen Rosen“. Hier steht jede der fünf Rosen für einen Teilaspekt des Eucharistie-Sakraments, jede hat ihrerseits wieder fünf Blätter. Die erste Rose steht für den edlen Leib Christi, die zweite Rose für das edle Blut Christi, die dritte Rose für die edle Seele Christi, die vierte für den edlen, lebenden Geist Christi, die fünfte für die hohe Gottheit, also Gott selbst.

Frühe Sammler

Eine Fundgrube für Rosenliebhaber ist die sogenannte Kameralbibliothek des Zweibrücker Herzogs Christian IV., die das Wissen über Rosen im 18. Jahrhundert in vielfältigsten Facetten widerspiegelt. Zu den frühen Sammlern von Rosenbüchern gehörten neben den Zweibrücker Herzögen auch die Lehrer des humanistischen Gymnasiums. Nicht nur botanische Werke wie Kräuterbücher und naturwissenschaftliche Lehrbücher, Hausväterliteratur beschreiben hier Herkunft, Pflege und Vielfalt der Rosen. Sie e waren zudem früh Gegenstand in der Literatur und dekoratives Element alter Einbände, Buchillustrationen und Zierrat von Texten.

Immer wieder Neues kann man in dem „Kreuter Buch“ (1560) von Hieronymus Bock aus Hornbach entdecken: Der ausgestellte Holzschnitt zeigt eine Kombination von dem, was der Botaniker und Arzt als „wilder Rose“ und „zahmer Rose“ bezeichnete. Die zahmen Rosen sind Gartenrosen, die er wieder unterteilt: in rot und weiß sowie gefüllt und ungefüllt, denn für Bock ist geht es nicht um die Schönheit der Rose, sondern allein um ihren Nutzwert für die Medizin.

Die Eye-Catcher

Um die Schönheit und den dekorativen Wert der Rose geht es anderen wie Martin Luther. Er trug die fünfblättrige Wildrose in seinem Wappen. Andere Buchautoren nahmen sie Rose als Dekor auf den Einband, wie Objekte vom 16. Jahrhundert bis heute in Vitrine zwölf zeigen. Hier geht es um den Eye-Catcher, der heute gerne in der Werbung benutzt wird, vor allem die blutroten blühenden Edelrosen, mit denen gerne für Liebe und Luxus geworben wird.

Neben wissenschaftlichen Beschäftigungen mit der Rose zeigt die Ausstellung auch volkstümlich-derbe: Was haben Rosen mit Säuen gemein?, fragte Joachim Camerarius anno 1590. Eine Antwort fand er nicht, aber er wusste, dass Rosen stärker duften, wenn sie von Knoblauch umgeben sind.

Ausstellung

„Das Rosenband – Rosenbibliothek des LBZ/Bibliotheca Bipontina“, Zweibrücken, Bibliotheca Bipontina, Bleichstraße 3, 28. April bis 17. Juni, Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 9 bis 12.30 und 13.30 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 12.30 und 13.30 bis 15 Uhr, donnerstags nach Vereinbarung, Telefon 06332 16403, E-Mail: bipontina@lbz-rlp.de. Der Eintritt ist frei.