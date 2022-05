Größter Auslandserfolg in der Karriere für Galopptrainer Christian Peterschmitt aus Bottenbach: Am Sonntag feierte er im französischen Nancy mit zwei in seinem Besitz stehenden Vollblütern einen Doppelerfolg. Der fünfjährige Wallach Jazzmen gewann ein mit 18.000 Euro dotiertes Handicap über die Steherdistanz von 2500 Meter. Die Siegprämie betrug 9000 Euro. Eine halbe Stunde später gewann sein Stallgefährte, der sechsjährige Wallach Silver Magic, eine mit 14.000 Euro ausgeschriebene Prüfung über die gleiche Distanz. Hier gab es für den Sieger 7000 Euro. Bei beiden Siegen saß die französische Amazone Delphine Santiago im Sattel.