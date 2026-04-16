Die Fahrt mit dem Verbrenner-Auto kostet jetzt echt Geld. Lösung: Eine Mitfahrgelegenheit in einem E-Auto. Märchenhaft? Man wird doch noch träumen dürfen. Die Kulturtipps.

Am 17. April, 18 Uhr (nicht 17 Uhr), wird in der Zweibrücker Alexanderskirche eine Ausstellung mit elf Künstlern aus dem Zweibrücker Raum zum Thema „Schöpfung – Göttliche Kunst“ eröffnet. Die Einführung spricht Dekanin Silke Gundacker.

Eine Tribute Band namens Mode Machine, mit einer Mischung aus Synthie-Pop, Rock, und elektronischer Dunkelromantik, dieses Rätsel ist nicht schwer zu lösen. Das italienische Quartett leistet seinen musikalischen Tribut an Depeche Mode, die zu den erfolgreichsten Popbands weltweit zählen. Heute Abend, 17. April, 20.30 Uhr, kommt die Band nach Pirmasens ins Z1 in der Landauer Straße 21. Tickets dafür bei pfalzshow.de.

Das Terminus, Brasserie und Livemusik-Club in der Bleichstraße 32 in Saarbrücken, ist an vielen Wochenenden eine Reise wert. Heute Abend, 17. April, 21 Uhr, wegen Me in the Forest . Mittelpunkt der Saarbrücker Band, die mit entspanntem Indie-Folk viel Psychedelischem, und einem Hauch von Soul zwischen Duo und Quintett changiert, ist die Sängerin Franzi (Franziska Weber). Karten an der Abendkasse.

Comedy mit gleich sechs Komödianten? Nicht verkehrt, wenn man als A-cappella-Band unterwegs ist und sich auf „komische Vokalkunst“ spezialisiert hat. Wie die musikalischen Komiker von Sixpack aus Bayreuth, die Gesang, Improvisation und Comedy zusammenbringen – und das schon erfolgreich seit 35 Jahren. Ihre Best -of-Show „Zukunftsmusik – Das Beste von gestern“ starten die Sechs in Blieskastel, am 18. April ab 20.30 Uhr in der Bliesgau-Festhalle in der Von-der-Leyen-Straße 2. Karten dafür verkauft ticket-regional.de.

Krimidinner sind in, besonders wenn sie mit Musik serviert werden. Wie am 18. April im Forum Alte Post in der Pirmasenser Poststraße 2, ab 18 Uhr. Jens Holzinger ist der Autor der Regionalkrimireihe „Dexter im Quadrat“ . In der bei Jazz’n’Crime präsentierten Kurzgeschichte stirbt ein Weinkritiker bei einer Weinverkostung auf einem Schlösschen tief im Pfälzer Wald. Die Band 4jazz präsentiert dabei jazzigen Sound von Jamie Cullum, Herbie Hancock bis Al Jarreau und brasilianische Bossa-Rhythmen. Karten sind bei ticket-regional.de zu erhalten.

Als wahre Comedy-Wundertüte gilt der Quatsch Comedy Club . Die Live Show kommt am 18. April, 19.30 Uhr, in die Zweibrücker Festhalle, Saarlandstraße 9 (Heinrich-Gauf-Saal). Wie gewohnt mit vier unterschiedlichen Club-Comedians und einem Moderator. Newcomer und Comedy-Legenden geben sich hier das Mikro in die Hand. Karten dafür bei ticket-regional.de.

Markus Fuhser Foto: oho

Traditionell beenden die Jazz-Freunde Dahn ihre Saison mit einer „Offenen Bühne“ im Mai. Zuvor laden sie am 18. April ab 20 Uhr zu ihrem letzten Saison-Konzert ins Alte E-Werk (Pestalozzistraße 13) in Dahn ein, mit der Düsseldorfer Reiner Witzel Group , die die Sängerin – und Rapperin – Joyce Nuhill ins Rampenlicht stellt. Das neue Quintett des Düsseldorfer Saxofonisten Reiner Witzel mit Jesse Milliner (auch fester Keyboarder von Chaka Khan und Lee Ritenour), Markus Schieferdecker (Bass) und Jan Leipnitz (Schlagzeug) interpretiert die bildhaften wie eingängigen Kompositionen und Arrangements des Bandleaders. Karten sind an der Abendkasse zu erhalten.

Steampunk in Rock übersetzt, das ist das Konzept der Band Coppelius : Die Musiker spielen in Gehrock und Zylinder auf klassischen Instrumenten heftigen Rock, das Publikum zeigt sich oft mit Frack und Gehstock, im Spitzenkleid mit Fächer. Kein Hindernis wohl, sich trotzdem in den Moshpit zu stürzen, und so nennt die Band ihre Tour auch folgerichtig „Moshpit Theater 2026“. Am 18. April, 19.40 Uhr in der Lautrer Kammgarn. Tickets dafür bei reservix.de

Torschlusspanik hat Alice Hoffmann , seit ihrer Paraderolle Hilde Becker an der Seite von Gerd Dudenhöfer weitbekannt, bestimmt nicht. Aber sie nennt ihr neues Programm so, mit dem sie morgen, 18. April, 20 Uhr, im Bürgerhaus Schuhfabrik Waldfischbach-Burgalben auftritt. Es geht ums Älterwerden und auch ums Sterben. Manche, so eine Erkenntnis der „Kittelschürze der Nation“, sind allerdings schon vorher tot. Dass das nicht so sein sollte, ist ein Thema, das sie mit viel Humor, Spitzzüngigkeit und wilder Wortakrobatik ans Publikum bringt. Karten im Vorverkauf dafür gibt’s bei reservix.de.

Dino-Metal für die ganze Familie! Da müssen Papa und Mamma durch und am besten mit ihren Nachwuchs-Metallern die „Pommesgabel“ zeigen. Denn vom Kinderzimmer bis aufs legendäre Wacken Open Air haben es die vier hardrockenden Dinos nebst einem Drachen von Heavysaurus mit ihrer Show geschafft. Die Rock-Show ist auf Kinder von drei bis elf Jahren zugeschnitten, unterhält aber auch Eltern … am Samstag, 18. April, kids-freundlich ab 16 Uhr in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Tickets bei ticket-regional.de.

Am 18. April, 21 Uhr, will das Sextett Bossa 68 die Strandparty von der Copacabana ins Terminus (Bleichstraße 32 in Saarbrücken) bringen. Mit Klassikern der 60er/70er Jahre von Marcos Valle, Sergio Mendes oder Tom Jobim, doch auch 70er-Soul von Marvin Gaye oder Stevie Wonder ist im Repertoire der Bossa-Band. Karten: Abendkasse.

»Diktatürk«: In seinem neuen Programm will Bülent Ceylan »zurückdiktieren« – am 23. April in der Saarlandhalle. Foto: Markus Fuhser

„Time Traveller – Die Zeitreisende“ nennt Ute Lemper ihre neu erschienene Autobiografie. Sie erzählt darin, musikalisch begleitet von Songs ihres neuen Albums „Time Traveler“ – eigene, von Jacques Brel und Kurt Weill, Friedrich Hollaender und Joni Mitchell – von den sechs Jahrzehnten auf ihrer Lebensbühne vor und hinter dem Vorhang, von über 40 Jahren Musikkreationen und Theatererlebnissen. Am Dienstag, 21. April, 20 Uhr, in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Tickets: ticket-regional.de

Wie wäre der Sound, wenn die Hard’n’Heavy-Band Black Sabbath weiblich wäre? Diese Frage kann der Auftritt von Black Sabbitch am 22. April, 20 Uhr, im Kleinen Club der Saarbrücker Garage beantworten. Vier Musikerinnen sind schon seit 14 Jahren auf den Bühnen der Welt unterwegs, um die Songs von Ozzy Osborns Black Sabbath zu zelebrieren. Bei der ersten „Ozzfiesta“ spielten die „Sabbitches“ auf persönliche Einladung von Sharon und Ozzy Osbourne, sie standen unter anderem mit den Foo Fighters auf der Bühne und vor zehntausenden von Fans beim Wacken Open Air. Tickets dafür bei saarevent.com.

Mit seinem Programm „Deutschstunde“ erfüllt sich der Pirmasenser Gitarrist und Sänger Klaus Reiter den schon langgehegten Wunsch seinen Vorbildern zu huldigen und Lieder insbesondere von Hannes Wader und Klaus Hoffmann, aber auch von Reinhard Mey und Konstantin Wecker auf die Bühne zu bringen. Unterstützt wird Reiter beim Konzert am 23. April, 19 Uhr, im Bürgerhaus in Althornbach, von der Zweibrücker Akkordeonistin Barbara Wesely und dem Mundharmonikavirtuosen Albert Koch aus Kaiserslautern. Karten sind bei ticket-regional.de zu erhalten.