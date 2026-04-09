Noch sind Ferien. Da sollte sich Zeit finden lassen, ein oder zwei oder mehr Konzerte zu besuchen. Das Angebot ist so groß wie breitbandig wie extraordinär. Die Tipps:

Nur ganz wenige Bands können eine persönliche Einladung vom „Lord of Darkness“ höchstpersönlich, Andrew Eldritch, vorweisen, als Vorband von Sisters of Mercy zu spielen, die in den 80er Jahren als Wegbereiter des Gothic Rock galten. Die Psychedelic-Rockband Hugs of the Sky kann es aber. Das immer noch junge Trio aus dem belgischen Limburg, das Fuzz-Rock mit Psychedelic Pop verbindet, gibt im Saarbrücker Terminus, Bleichstraße 32, heute, 10. April, 21 Uhr, ein Konzert. Tickets: Abendkasse.

Ein außergewöhnliches Konzerterlebnis bietet heute Abend, 10. April, 20 Uhr, Mandy’s Lounge in der Kirrberger Straße 7 in Homburg mit dem französischen Jean Yves Jung Trio . Der französische Organist ist eine weitbekannte (Jazz-)Koryphäe auf seinem Instrument. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind willkommen.

Beim Kammgarn International Jazzfestival 2026 sind in der Kammgarn-Kulturfabrik heute Abend, 10. April, gleich drei Bands zu hören: Der deutsche Pianist Michael Wollny kommt zusammen mit dem französischen Sopransaxofonisten Emile Parisien um 20 Uhr ins Kasino. Um 22 Uhr spielt die Kaiserslauterer Ja!zzeveau-Session-Band in der Schreinerei und zur gleichen Zeit das Trio Mamal Hands im Cotton Club. Die britischen Musiker sind berühmt dafür, Jazz, zeitgenössische Klassik, Electronica, Folk und Minimalismus zu einem originären ureigenen Sound zu verweben. Tickets: reservix.de.

Comedian Gerd Kannegieser kommt nach Hauenstein. Foto: Lenz

Auch am Samstag, 11. April, gibt die Lautrer Kammgarn gleich drei Bands aus dem unendlich scheinenden Jazz-Universum eine Bühne. Ab 20 Uhr im Kasino dem bekannten schwedisch-finnischen Emil Brandqvist Trio (Piano, Bass, Schlagzeug) und dessen Mix aus Jazz, klassischer Musik und nordischer Folklore im Kasino, ab 21.30 Uhr der Sängerin und Grenzen überschreitenden Musikerin Youn Sun Nah , die mit ihrer Band ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Elsa ist ein junges Quartett um die Sängerin und Gitarristin Elsa Steixner, ab 22.30 Uhr im Cotton Club zu hören. Tickets dafür bei reservix.de.

Der Tenor aus Wales, Autodidakt Paul Potts , wurde durch die erste Staffel von „Britain’s Got Talent“ bekannt, die sein Leben für immer veränderte. Seit fast 20 Jahren tritt er weltweit auf, mit seinem neuen Klassik-Pop- Programm „Unforgettable Moments“ auch in der Festhalle Zweibrücken, 11. April, 20 Uhr. Karten dafür bei eventim.de.

Ab und an veranstaltet die Bulliwerkstatt Konzerte auf ihrem Gelände an der Zweibrücker Straße 181 in Pirmasens, im ehemaligen Helmitin-Gelände (Halle 3A, Einfahrt Biergarten Bäregaade). Wie morgen, 11. April, 20 Uhr, mit der Band Groperk . Wer in der Region einer Leidenschaft für Rock aus den 70ern frönt und öfter Konzerte besucht, kennt die Musiker der Band: Besonders den Ausnahme-Gitarristen Manuel Bastian, aber auch den Bassisten Thomas Bernhard. Christof Kölsch gilt als einer der besten Rock-Drummer in der weiteren Region und Hammond-Virtuose Steffen Schwarzmüller verleiht dem Sound von Groperk diese einzigartige 70er-Jahre-Atmosphäre. Inspirieren lassen hat sich das Quartett von Legenden wie Deep Purple, Pink Floyd und Jimi Hendrix. Karten an der Abendkasse.

Grahame Patrick spielt und singt den King in »Elvis – Das Musical« in der Neunkircher Gebläsehalle. Foto: Cofo Entertainment

Seit fast 15 Jahren gibt es eine Alternative für alle Pur-Fans, die in den langen Konzertpausen nicht auf die Musik von Pur verzichten wollen. Jener Popgruppe um Sänger Hartmut Engler, die seit 40 Jahren im Musikgeschäft mit über zwölf Millionen verkauften Tonträgern noch immer viele begeistert. Abenteuerland nennt sich, nach einem der vielen Hits von Pur, die Tribute Band, die am 11. April, 20.30 Uhr, im Z1 in der Pirmasenser Landauer Straße 21 die Bühne in Beschlag nimmt. Karten: pfalzshow.de.

„Pälzisch deftisch“ geht es am 11. April, 20 Uhr zu, im Bürgerhaus Hauenstein, Burgstraße 6, wenn der Pfälzer Comedian Gerd Kannegieser mit seinem neuen Programm „Aller, mer sieht sich“ seinen besonderen Blick auf die Welt wirft. Der selbst ernannte „Stammtischphilosoph“ ist keiner der vordergründig-lockeren Comedians, bei ihm bleibt, so sieht es sein Publikum, nach manchem gedanklichen U-Turn das Lachen im Hals stecken. Eintritt frei, Spenden sind wie immer willkommen.

Von „Randale in der Badewanne“ (2013) bis zu „Gut Holz“ (2025): die Punkrocker der Band Drei Meter Feldweg haben in 15 Jahren musikalisch einen interessanten Weg zurückgelegt. Die Fünf aus der Lüneburger Heide können zudem auf ein äußerst erfolgreiches Livekonzerte-Jahr 2025 zurückblicken. Am 11. April, 20 Uhr, sind mit ihrer Mischung aus treibenden Riffs, ehrlichen Texten, Ironie und Sarkasmus in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen zu hören. Tickets dafür bei ticket-regional.de.

Das Duo Ganes kommt in die Kammgarn nach Kaiserslautern. Foto: Christoph Jorda

„Happy wife, happy life!“, nein dieser Spruch ist nicht das Motto des Mirja-Regensburg-Abends , gefüllt mit Stand-up-Comedy, Gesang und Improvisation. Die Comedienne und Sängerin nennt ihr Programm schlicht „Happy.“ Vielleicht ist Glücklichsein nur eine Frage der Perspektive? Und ist mein Glas halb voll, halb leer oder bin ich Flaschenkind? Antworten darauf gibt es am 12. April, 19 Uhr, in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Karten dafür: ticket-regional.de

Melodic Death- und Progressive Metal sind die Genres, in denen die Hard’n’Heavy-Rocker von Iotunn zuhause sind. Im wahren Leben kommen die fünf Nordländer aus Dänemark und von den Färöer-Inseln, am 14. April, 19 Uhr, treten sie im Kleinen Club der Saarbrücker Garage auf. Tickets bei saarevent.com.

Den Titel des „King of America“ reklamiert aktuell ein anderer für sich, die Rolle des „King of Rock’n’Roll“ ist Elvis Presley aber auf ewig sicher. Damit das niemand vergisst, sorgt auch der Musical-Erfolg „Elvis – Das Musical“ – das am 14. April, 20 Uhr, in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen als zweieinhalbstündiges Live-Spektakel über die Bühne geht. Tickets dafür gibt“s bei ticket-regional.de

Markus Fuhser Foto: oo

Auch wenn er seiner weltbekannten Familie mit „I Can’t Help Myself“ damals zum ersten Nummer-1-Hit in Deutschland verhalf, musikalisch hat Angelo Gabriele Kelly seine Großfamilie seit langer Zeit hinter sich gelassen. Der irisch-US-amerikanische Sänger, Musiker und Komponist ist schon Jahre solo und mit eigenen Projekten unterwegs. Am 14. April, 20 Uhr, macht er Station in der Garage in Saarbrücken. Tickets dafür: saarevent.com.

Fiddle, Akkordeon, Pipes, Flutes, Whistles, Gitarre und Bagpipe – das klingt nach Scot Rock und mit acht Musikern bringt die mit einigen Awards ausgezeichnete Band Skerryvore diesen Sound am 15. April, 20 Uhr, ins Kasino der Kammgarn in Kaiserslautern. Katen dafür sind bei reservix.de zu erhalten.