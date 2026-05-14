Mächtig was los ist veranstaltungsmäßig im Wonnemonat Mai. Auch wenn sich dieser gerade etwas unterkühlt zeigen sollte. Doch ist Besserung in Sicht.

In den kommenden Tagen ist man mit dem Blick aufs Wetter „indoor“ gut aufgehoben in den Veranstaltungsräumen und Event-Clubs. Doch das rentiert sich, die Bandbreite des musikalischen Angebots, Comedy eingeschlossen, ist beeindruckend, fast wie gewohnt, könnte man sagen. Ab Mitte der nächsten Woche soll ein Frühsommerhoch vorbeischauen, dann werden Veranstalter sich bestimmt an die ersten Open-Airs wagen. Wir freuen uns drauf! Die Popkultur-Tipps für die nächsten Tage.

Das Akkordeon ist ihr Instrument. Am 15. Mai, 19 Uhr, spielt die sehr bekannte französische Akkordeonistin und Sängerin Lydie Auvray auf ihrer Abschiedstour im Bürgerhaus in Althornbach, Hauptstraße 14. Dass das Akkordeonspiel wieder populär wurde, ist auch ihr Verdienst. Sie spiele auf dieser letzten Tournee mit ihrem Trio auch ihre Lieblingsstücke, aus all ihren Schaffensphasen, sagt die in Frankreich geborene Kölnerin. „Das ist wie ein musikalischer Blick in und auf mein ganzes Leben.“ Karten dafür gibt es bei ticket-regional.de.

Derzeit auf Abschiedstour: Lydie Auvrey. Foto: Volker Neumann

AC/DC zu kennen, gehört mit Sicherheit zur Allgemeinbildung. Hole Full Of Love hat sich seit 1994 (!) der Musik der Hard-Rock-Legende aus den 70ern verschrieben – mit Schwerpunkt auf der Bon-Scott-Ära – und gilt als eine der besten AC/DC-Tributbands. Am 15. Mai, 20 Uhr, spielen die Hard-Rocker im Cotton Club der Kammgarn in Kaiserslautern. Tickets dafür bei reservix.de.

Doom-Metal ist vor allem eine männlich besetzte Spielart des Hard Rock. Blackwater Holylight, 2016 in Portland, Oregon gegründet, aber ist eine reine Frauenband um die Gründerin Allison „Sunny“ Faris. Bekannt ist die Band für ihren sehr außergewöhnlichen Mix aus hardrock-getriebenen Fuzz-Gitarren, melodischen Psychedelic-Klanglandschaften und ätherischem Gesang. Zu hören am 15. Mai, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Tickets bei ticket-regional.de.

„Engel“ nennt die Band Völkerball ihre aktuelle Tour, die sie am 15. Mai, 20 Uhr, in die Saarbrücker Garage, Bleichstraße 11, führt. Wem dazu der Hit „Engel“ von Rammstein einfällt, liegt richtig. Die Band aus Koblenz versteht sich als Tribute-Band, die nicht nur die Songs covert, sondern auch das brachiale Auftreten von Rammstein, samt wilder Pyro-Bühnenshow. Tickets dafür gibt es bei eventim.de.

Das Saarbrücker Terminus in der Bleichstraße 32 goes Australia an diesem Wochenende. Am 15. Mai, 21 Uhr, kommen die drei Musikerinnen der Indie-Folk-Band The Stamps aus Perth in die Brasserie mit Bühnenraum. Karten dafür an der Abendkasse. Am 16. Mai, 21 Uhr, wird es psychedelisch im Terminus mit den Vier von Palm Rock aus dem Süden Australiens. Ihren surf-angehauchten Psych Rock nennt die Band selbst „Desert Jangle“. Tickets an der Abendkasse.

Ihren Afro-Latin-Soul bringt die Alamba-Connection um Bandleader Kevin Alamba am 16. Mai, 20 Uhr, in die Pirmasenser La Bodeguita de Rita im ehemaligen Hauptbahnhofsgebäude, in der Bahnhofstraße 50. Karten dafür an der Abendkasse.

MilleniumKid nennt sich der Singer-Songwriter und Musikproduzent aus Gießen, bürgerlich Yasin Sert, weil er 2000 geboren wurde. Seine Musik mit deutschen Texten speist sich aus Synthiepop und Indie-Rock, mit Einflüssen von Drum and Bass. Bekannt wurde der Musiker vor allem durch TikTok, weil in kurzer Zeit über 20 000 Kurzvideos zu seiner Single „Unendlichkeit“ hochgeladen wurden. Am 16. Mai, 20 Uhr, tritt er in der Saarbrücker Garage auf. Tickets dafür verkauft eventim.de .

Seit 30 Jahren sind die kalifornischen Mad Caddies auf Tour, vom Hardcore-Punk und Ska der ersten Jahre hat sich die Band nun dem Pop angenähert, ohne ihre Skatepunk-Orientierung zu verleugnen. Am 17. Mai, 20 Uhr, in der Garage in Saarbrücken. Tickets an der Abendkasse.

Blickt musikalisch auf sein Leben zurück: Stefan Gwildis. Foto: Christian Barz/oho

50 Jahre auf der Bühne feiert Stefan Gwildis mit seiner Tour „Das war doch grad’ erst eben“. Am 20. Mai, 20 Uhr, kommt er mit seinem Jubiläumsprogramm in die Neue Gebläsehalle Neunkirchen. Der Hamburger Musiker und Entertainer verbindet bei seinen Auftritten soulige Klänge mit Jazz-Elementen, mit Ausflügen in Funk, Pop und Reggae. Tickets dafür sind bei ticket-regional.de zu erhalten.

„Schön laut“ nennt die Stand-Up-Comedienne Negah Amiri ihr neues Programm, mit dem sie am 20. Mai, 20 Uhr, in die Schreinerei der Lautrer Kammgarn kommt. Schön laut sein hat sich für die im Iran geborene Kölnerin gelohnt, sie erhielt vor drei Jahren den Deutschen Comedypreis als beste Newcomerin und ist seit Jahren stark in den unterschiedlichsten Fernsehprogrammen und TV-Comedy-Formaten präsent. Karten für ihr Soloprogramm sind auf reservix.de zu erhalten.

Am 19. und 20. Mai, jeweils ab 18 Uhr, wird die Festhalle in Pirmasens hochmusikalisch, wenn rund 300 Kinder und Jugendliche aus sieben Pirmasenser Schulen ihr künstlerisches Können präsentieren. Die Bandbreite bei der Veranstaltungsreihe „Pirmasenser Schulen musizieren“ reicht von Gesang und Tanz über Instrumentalmusik bis zum Schauspiel. Der Eintritt ist frei.

Die mehrfach preisgekrönte Krimiautorin Monika Geier, die in der Südwestpfalz lebt und arbeitet, stellt bei der Premierenlesung am 21. Mai, 20 Uhr, im Pirmasenser Carolinensaal am Buchsweiler-Tor-Platz ihr neues Buch „Ein schönes Kind“ vor. Musikalisch wird sie dabei unterstützt von der Saarbrücker Jazzband Crozzing 49. Kartenreservierung sind unter stadtbuecherei@pirmasens.de oder der Telefonnummer 06331 842359 möglich.

Als „Artcore“ bezeichnet das Trio The Hirsch Effekt seinen Sound, ein passender Name für eine Band, die ganz speziell Kunst mit Hardcore verbindet. Die Musiker hatten sich selbst schon mal als „Indielectro-Post-Punk-Metal-DIY-Band“ bezeichnet. Ihr wilder Stilmix von Death Metal bis Jazz, von Electronica bis Deutsch-Pop ist am 21. Mai, 20 Uhr, im kleinen Klub der Garage in Saarbrücken zu hören. Karten dafür gibt es bei saarevent.com.

Eine persönliche Einladung von Prince, um in seiner Begleitband New Power Generation zu spielen, war und ist für einen Musikerin sicher mehr wert als jede Auszeichnung. Für die dänische Bassistin Ida Nielsen wurde dieser Traum wahr, zudem spielte sie im Rock-Projekt 3rd Eye Girl des Superstars Prince bis zu dessen Tod 2016. Um dann selbst als Sängerin, Songwriterin und Bandleaderin Karriere zu machen. Mit ihrer Band The Funkbots kommt Nielsen am 21. Mai, 20 Uhr, in die Kammgarn Kaiserslautern. Tickets dafür gibt es bei reservix.de.