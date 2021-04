Die ab Donnerstag in Zweibrücken geltende Ausgangssperre gilt – auch wenn im Bund erst ab 22 Uhr beabsichtigt ist – von 21 bis 5 Uhr morgens. Grundlage dafür ist nach Aussage des städtischen Pressesprechers Jens John die Coronaverfügung des Landes, an der sich die Stadt zu orientieren hat.

Wegen einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen gelten ab Donnerstag die verschärften Einschränkungen. Ab 21 Uhr darf die Wohnung nur aus einem triftigen Grund verlassen werden. Als ein solcher gilt unter anderen der Weg zur Arbeit (Nachtschicht), ein Arzt- oder Tierarztbesuch, ein ehrenamtlicher Einsatz bei Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, die Begleitung Sterbender, Gassigehen mit Hunden (nur eine Person). Essen abholen oder Einkaufen gilt nicht als triftiger Grund, stellt John klar. Wer spät am Abend noch Hunger bekommt, kann aber weiterhin den Lieferservice in Anspruch nehmen. Die Fahrer der Lieferdienste dürfen – weil beruflich bedingt – in der Stadt unterwegs sein. Geschäfte dürfen bis 21 Uhr geöffnet haben. „Das Verlassen des Hauses ist zwar nach 21 Uhr grundsätzlich nicht mehr gestattet“, erklärt der Pressesprecher der Stadt, „aber wer erst um 21 Uhr seinen Einkauf beendet und sich danach sofort auf direktem Weg nach Hause begibt, wird durch das Ordnungsamt nicht belangt.“