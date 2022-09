Die Zweibrücker Ausstellungsmesse (ZAM) ist zurück. Jugendliche packten am Dienstag in der Festhalle die Gelegenheit beim Schopf, um mit Firmen ins Gespräch zu kommen.

„Messen wie diese sind für uns wichtig. Hier können wir uns präsentieren und zeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt und dass wir ein Duales Studium anbieten“, sagte Sven Meyer am Stand des Finanzamt-Lehrbezirks Pirmasens. Dieser hat am Tag der ZAM tatsächlich eine ganze Menge an Praktikumsplätzen vergeben. Ob davon am Ende jemand wirklich beim Finanzamt bleibt? Das konnte der Beamte am 20. September natürlich noch nicht prophezeien. Auch Sven Meyer hat beobachtet, „dass viele Junge Menschen einfach noch keinen konkreten Plan haben, wie sie ihr Berufsleben gestalten möchten“.

Charlotte Lippick (links) spricht mit den Studenten André Hofmann und Victoria Pleines über das Duale Studium am Finanzamt. Foto: Wille

Deshalb gingen er und seine Kollegen auf der Messe bewusst offensiv auf die vorbeigehenden Besucher zu. Sie ließen die jungen Leute nicht nur Kugelschreiber und Notiz-Klebezettel mitnehmen, sondern sprachen sie sogleich an. „Wir haben extra zwei Studierende mit dabei“, erzählte Meyer: „Das hilft beim Kontakt. Hier hört man ungefiltert, wie es wirklich bei uns ist, welche Voraussetzungen man haben sollte und welche Vorstellung die falsche ist.“

Nachwuchsgewinnung direkt in den Schulen

Schon seit einiger Zeit geht das Finanzamt neben der Messeteilnahme auch direkt in die Schulen, um sich dort angehenden Berufsanfängern in den Abschlussklassen vorzustellen.

Die Bundeswehr begibt sich auf dem Parkplatz neben der Festhalle auf Nachwuchssuche. Foto: Wille

Diese Methode der Nachwuchsgewinnung wird inzwischen auch bei der Firma Schließmeyer ins Auge gefasst, wie deren Marketing-Mitarbeiterin Jana Faber am Stand berichtete. Zwar sind bei dem Zweibrücker Kunststoffhersteller alle sechs Ausbildungsberufe aktuell mit neuen Azubis gefüllt. Während es sich für ein „regionales Unternehmen einfach gehört, auf der ZAM vertreten zu sein“, so Faber, könnte der Weg in die Schulen durchaus eine gute Idee für die nahe Zukunft sein. „Ich wurde von einem Lehrer schon darauf angesprochen. Ich denke, man trifft damit die wirklich Interessierten noch besser und kann dem ein oder anderen Unentschlossenen einen Denkanstoß mitgeben.“

Blick auf die ZAM 2022 in der Festhalle. Foto: Wille

„Man hört, was auf einen zukommt“

Denkanstöße haben sich die drei 18-jährigen Freundinnen Chantale Schöpp, Tamani Dietz und Jillian Hammer auf der ZAM in jedem Fall geholt. „Unser Interesse für den späteren Beruf geht in alle Bereiche – von der Technik bis zur Medizin“, erzählte Tamani Dietz. „Hier kann man sich besser informieren als nur übers Internet“, ergänzte Chantale Schöpp: „Wenn man noch Fragen hat, werden die hier gleich beantwortet.“ Die drei Zweibrückerinnen gehen nächstes Jahr ihr Fachabitur an der Berufsschule an. „Die Angst ist schon groß, danach das falsche Studium anzufangen“ verriet Jillian Hammer. „Auf der Messe hier werden viele Abläufe gezeigt. Man erfährt, welche Kenntnisse man wirklich braucht und welche weniger. Und man hört, was in den einzelnen Berufsfeldern auf einen zukommt.“