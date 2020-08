Laut Bürgermeister Gunther Veith wurden sämtliche Bushaltestellen in der Verbandsgemeinde katalogisiert, um zu prüfen, wann und ob diese behindertengerecht ausgebaut werden müssen. „Unsere Haltestelle soll bis 2021 ausgebaut werden“, so Veith am Donnerstagabend.

Wie genau der behindertengerechte Ausbau aussehen soll, ist laut dem Bürgermeister noch nicht klar. Eine Möglichkeit sieht einen erhöhten Bordstein vor, im Gemeinderat kam zudem die Idee auf, die Straße am Brunnen gleichzeitig noch zu einer Spielstraße umzubauen. Die andere Bushaltestelle im Ort soll in den kommenden Jahren ebenfalls ausgebaut werden, jedoch erst nach der am Brunnen.