Das war’s: Die Eishockey-Saison 2025/26 des EHC Zweibrücken in der Baden-Württemberg-Liga ist beendet. Die „Hornets“ verloren am späten Freitagabend das dritte Halbfinale gegen den Heilbronner EC und damit auch die Play-off-Serie „Best of Five“ mit 0:3.

Im Heilbronner Eisstadion unterlag die Mannschaft von Trainer Ralf Wolf nach der 4:5-Niederlage im Penaltyschießen in Spiel eins und dem 3:8 vergangenen Sonntag zu Hause nun mit 3:10 (5:0, 3:2, 2:1). Wie schon im EHC-Heimspiel zuletzt schufen die „Eisbären“ gegen die „Hornissen“ schnell klare Verhältnisse. Nach dem 5:0 nach nur neun Minuten (Aiden Wagner (1.), Leon Rausch (2.), Nico Horter (5.), Jesse Lottonen in Überzahl (6.) und Marco Haas) war der Weg zurück ins Spiel und die Serie für die Gäste aus Zweibrücken fast schon ein Akt der Unmöglichkeit. Auch weil die Heilbronner Truppe von Coach Kai Sellers vor 910 Zuschauern im mittleren Spielabschnitt noch bis zum 7:0 nachlegte. Getroffen hatten Horter (22.) und Wagner (26.).

Zwar kamen danach endlich auch die „Hornets“ zweimal durch Marco Trenholm (28., 29.) auf die Anzeigetafel. Aber weil die „Eisbären“ zu Beginn des letzten Drittels erst drei Strafzeiten (insgesamt vier) hatten verbüßen müssen – im Gegensatz zu 14 des EHC im ganzen Match – war das Blatt nicht mehr zu wenden. Das 9:2 durch Wagner (47.), 10:2 durch Haas (59.) und 3:10 durch Jacob Ratcliffe (60.) änderten an der Marschrichtung des Spiels nichts mehr.

In der Finalserie trifft Heilbronn nun auf die TSG Reutlingen, die den ESC Hügelsheim in ihrem Halbfinale ebenfalls glatt mit 3:0 Spielen besiegte.