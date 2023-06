Drei Autofahrten fanden am Samstag, 3. Juni, nach Polizeikontrollen in Zweibrücken ein abruptes Ende. Am Nachmittag wurde in der Maerckerstraße eine 60-Jährige angehalten. Sie hatte keinen Führerschein. Ebenso ein 61-Jähriger, den die Polizei in der Landauer Straße stoppte. Gegen beide wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Hinzu kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen einen 20-jährigen, der zwischen Zweibrücken und Contwig „mit drogentypischen Auffälligkeiten“ am Steuer gesessen habe. Laut Polizei hat der junge Mann angegeben, er habe am Vortag einen Joint geraucht.