Am Mittwoch verschwand gegen 11 Uhr ein Neugeborener aus dem Zimmer der Kindsmutter. Die Polizei hat am Donnerstagmorgen eine 38-Jährige aus Eppelborn und ihren Lebensgefährten festgenommen.

„Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen und umfangreichen Ermittlungen konnte der am gestrigen Morgen aus der Kinderklinik in Homburg verschwundene neugeborene Junge heute Vormittag wohlbehalten aufgefunden werden“, teilte das Landespolizeipräsidium Saarland am Donnerstagmittag mit. Der erst wenige Tage alte Junge war unter noch ungeklärten Umständen aus dem Zimmer der Mutter verschwunden und blieb trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen zunächst unauffindbar, wie die Polizei schreibt.

Bei der Überprüfung der Personen, die sich am Tattag in der Kinderklinik aufgehalten hatten, richtete sich ein Anfangsverdacht gegen eine Frau, die am Vortag des Verschwindens in der Frauenklinik in Homburg zu einer Untersuchung erschienen war. Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr durchsuchte die Polizei die Wohnung der Frau in Eppelborn und fand den vermissten Junge wohlbehalten auf. Die Frau sowie ihr 51 Jahre alter Lebensgefährte wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Innenminister: Bin sehr erleichtert

Innenminister Klaus Bouillon sagte in einer Stellungnahme: „Ich bin sehr erleichtert darüber, dass dieser schreckliche Fall so schnell gelöst werden konnte. Ich will mir nicht ausmalen, welchen Albtraum die Eltern des Säuglings in den letzten Stunden durchlitten haben müssen. Ich möchte unserer Polizei großen Dank und Anerkennung aussprechen. Nur aufgrund ihrer schnellen, effektiven und präzisen Ermittlungsarbeit konnte das Kind wohlbehalten aufgefunden werden.“