Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Alde Männer sinn immer am Ufframe und freie sich wie klenne Kinner, wann se was finne. Es Meischde vun dem Zeich kennd ma glei wegwerfe, awwer manchmol is aa was Besunneres debei!“ Das hat