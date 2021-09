Der Umbau der Autobahn-Anschlussstelle Homburg/Bexbach an der A 6 nimmt weiter Formen an. Inzwischen hat der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) die neu angelegte Auffahrt aus Richtung Homburg auf die A 6 in Richtung Kaiserslautern/Mannheim für den Verkehr freigegeben. Wer von Homburg kommend diese Richtungsfahrbahn der A 6 ansteuern möchte, muss sich an der Anschlussstelle nicht mehr über eine Linksabbiegespur an einer Ampel einordnen. Neuerdings kann man direkt nach rechts auf die Auffahrtsschleife abbiegen – ohne Verzögerung. Beim Ausbau der Anschlussstelle auf drei Auf- und Abfahrtsschleifen wendet sich der Landesbetrieb jetzt einem weiteren Bauabschnitt zu: In den kommenden Wochen und Monaten wird die nördliche – Bexbach zugewandte – Hälfte der Autobahnbrücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Deshalb ist hier zurzeit die Auffahrt in Richtung Saarbrücken gesperrt. Der Verkehr dorthin wird aus der Stadt über den A-8-Anschluss Limbach und das Neunkircher Kreuz umgeleitet. Die Erneuerung der südlichen „Homburger“ Brückenhälfte ist bereits abgeschlossen.