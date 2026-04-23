Eine Frau musste sich vor Gericht verantworten, weil sie mit gefälschten Unterschriften von ihrer Krankenkasse Leistungen von gut 15.000 Euro erschwindelt haben soll.

Amtsanwältin Anne Krämer-Sprau warf der Frau vor, zwischen Juni 2023 und August 2024 in vier Fällen zu unrecht von ihrer Krankenkasse Leistungen erhalten zu haben. Sie habe nach einem Krankenhausaufenthalt und anschließenden gesundheitlichen Komplikationen für einen längeren Zeitraum Kostenerstattungen für die Verhinderungspflege ihrer Kinder bei der Krankenkasse geltend gemacht. Dafür fälschte sie Unterschriften einer angeblich beschäftigten Fachkraft und erhöhte die Anzahl der täglich geleisteten Stunden, sodass ihr die Krankenkasse mehrere Tausend Euro erstattete. Zudem erfand die mehrfache Mutter eine Haushaltshilfe, fälschte deren Unterschrift und bekam ebenfalls die angeblichen Ausgaben dafür erstattet. Für einen späteren Zeitraum fälschte sie wiederum Quittungen und kassierte Leistungen der Verhinderungspflege, die nie erbracht wurden. Insgesamt soll die Krankenkasse dadurch um mehr als 15.100 Euro geschädigt worden sein.

Durch einen Immobilienkauf ist die Familie hochverschuldet, zudem konnte die Frau durch den langen Krankheitsausfall nicht viel zum Haushaltseinkommen beisteuern, sodass weitere Schulden aufgelaufen sind. Die Angeklagte war geständig und gab die Vorwürfe zu. Das Ganze habe sich aus der Not heraus entwickelt. Sie habe einer Arbeitskollegin davon erzählt und von ihr den Hinweis erhalten, dass die Krankenkasse bei nachgewiesenem Bedarf Pflegeleistungen erstattet. Ohne das Wissen der Arbeitskollegin habe sie das dann ausgenutzt und bei der Krankenkasse durch gefälschte Unterschriften Leistungen geltend gemacht, die nicht erbracht wurden. Sie habe sich einfach nicht mehr anders zu helfen gewusst, um die Geldsorgen zu verringern.

Das Urteil ist rechtskräftig

Die Staatsanwaltschaft sah in ihrem Plädoyer vier Vergehen der Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug für erwiesen an. Zugunsten der Angeklagten wertete sie das Geständnis und die gezeigte Reue, zu Lasten der Angeklagten den hohen Schaden und das planvolle Vorgehen sowie eine niedrige Geldstrafe wegen Betrugs aus dem Jahr 2022. Für Krämer-Sprau kam wegen der finanziell angespannten Situation der Angeklagten keine Geldstrafe in Betracht.

Strafrichter Matthias Heinzelmann verurteilte die Frau wegen Urkundenfälschung in vier Fällen in Tateinheit mit Betrug zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten – auf drei Jahre Bewährung. Die Frau habe über einen längeren Zeitraum Belege gefälscht und eingereicht. Die Schadenssumme von 15.137 Euro sei einzuziehen. Eine Geldauflage sei in ihrem Fall nicht sinnvoll. Durch die Pflegebedürftigkeit der Kinder sehe er auch von einer Arbeitsauflage ab. Das Urteil ist rechtskräftig.