Schrill, schwul und ein bisschen ordinär war 1971 Rosa von Praunheimsfilm Kinofilm „Die Bettwurst“. Das Musical danach ist ein wenig anders. Premiere ist heute Abend im Saarländischen Staatstheater.

In Berlin ließ das Musical „Die Bettwurst“ nach dem gleichnamigen Kinofilm von Rosa von Praunheim im Herbst an einem schönen ort mit dem Titel „Bar jeder Vernunft“, einem Kulturzelt. Das passt, denn allzu vernünftig geht es da nun wirklich nicht zu. Saarbrücken ist die erste Stadt, die es nachspielt, in seinem kleinen Haus für Experimentelles: der Sparte 4.

Die Handlung des Films ist einfach: Dietmar, eine Berliner Tunte (Dietmar Kracht), verliebt sich in eine ältere Frau (Luzie Kryn, Praunheims Tante). Sie werden schnell ein Paar und bemühen sich, das so zu leben, als wären sie eine typisch kleinbürgerliches heterosexuelles Ehepaar - mit allen Klischees und eben der Bettwurst (das ist eine Nackenrolle). Kitsch und Klischees triefen nur so - und das in grellen Farben der Kostüme und der Wohnungsdeko. Blöd nur, dass Dietmar, der Mannheimer, eine kleinkriminelle Vergangenheit hat und aussteigen will. Das wollen seine Kumpels nicht: Sie entführen Luzi, und Dietmar setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um sie wiederzubekommen. Den Film kann man heute auf zahlreichen Portalen streamen, er ist Kult, weil er so herrlich dilettantisch ist.

Musicaldebüt mit 80

Die Hauptdarsteller des Films leben nicht mehr, aber Rosa, der 2022 im Alter von 80 aus seinem Film sein erstes Musical machte (Musik: Heiner Bomhard). Manches ist natürlich ein bisschen anders, aber man freut sich im Schrebergarten, beim Teppichsaugen und beim Tanztee – auch wenn es nicht ganz so verrückt ist wie vor 50 Jahren im Kino .

Wegen der heftigen Tuntenhaftigkeit, die geblieben ist, ist „Die Bettwurst“ vor allem ein Stück für die schwule Klientel. Wer den Film kennt, sollte vielleicht lieber draußen bleiben, denn die titelgebende Nackenrolle war früher das Phallussymbol von pseudowilden Schlafzimmersex, jetzt wird kaum mit ihr hantiert, dafür wird sie eben besungen.

In Saarbrücken wird das Musical mit Christine Motter, Thorsten Köhler, dreiköpfigem Chor und dreiköpfiger Band sowie Videoeinspielungen aufgeführt.

Termine

Freitag, 2. Juni (Premiere)

Sonntag, 11. Juni

Dienstag, 13. Juni

Donnerstag, 22. Juni

Samstag, 24. Juni

Freitag, 30. Juni

Freitag, 7. Juli

immer um 20 Uhr, Sparte 4

Karten: staatstheater.saarland.