Auf rund 85 Quadratmetern Ladenfläche hat am Donnerstag in der Fruchtmarktstraße 2a Reyhan Myumyun zusammen mit seiner Frau Valentina das Bistro Floria eröffnet. In den Räumen eines ehemaligen Eiscafés bietet das Paar als Familienbetrieb Pizza, Toasts, Salate, Pide sowie heiße und kalte Getränke an. Im Innenraum hat Familie Myumyun nach einer Komplettrenovierung rund 20 Sitzplätze eingerichtet. Vor dem Laden stehen noch einmal 20 Sitzplätze an fünf Tischen zur Verfügung. Betreiber Reyhan Myumyun hat bereits Gastronomie-Erfahrung durch den Betrieb eines Dönerladens in Bexbach. Zur Zeit stemmt das Ehepaar die Arbeit alleine, eventuell soll mittelfristig noch Personal eingestellt werden. Das Bistro Floria hat montags bis samstags zwischen 8 Uhr und 23 Uhr geöffnet und sonntags von 10 Uhr bis 24 Uhr.