„Nacht der Kunst“ heißt es am Mittwoch, 13. Mai, ab 18 Uhr im Foyer der Mannlich-Realschule. Gezeigt werden Kunstwerke sämtlicher Klassenstufen, die im Laufe des Schuljahrs entstanden sind. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das Fotoprojekt zweier zehnten Klassen, wie Konrektor Marc Sadowski berichtet: „Unter dem Thema Selbstporträt haben sich die Jugendlichen intensiv mit ihrer eigenen Identität und Außenwirkung beschäftigt.“ Begleitet wurden die beiden Klassen von Fotograf Patrick Wamsganz, der den Schülern half, technisches Handwerk und künstlerischen Ausdruck miteinander zu verbinden. „Über das Fotoprojekt hinaus verwandelt sich das gesamte Schulgebäude für einen Abend in eine offene Galerie“, sagt Sadowski. Der Eintritt ist frei, die Ausstellung richtet sich auch an die interessierte Öffentlichkeit.