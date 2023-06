Dass Schwimmbäder eine lange Tradition haben, kann man nun nicht gerade sagen. In Deutschland eröffneten die ersten von Menschen gebauten Freibäder im 18. Jahrhundert. Zuvor war es eher unüblich, mit dem ganzen Körper ins Wasser einzutauchen, außer, es geschah aus hygienischen Gründen. Ein Bad war sehr lange Zeit ein Bad zum Waschen, nicht zum Sport treiben und Spaß haben. Obwohl der Drang zum Sprung ins kühle Nass dem Menschen offenbar angeboren ist. In den Dörfern schwammen die Kinder in Bächen und Teichen, in den Städten wurden die Brunnen und Hydranten angesteuert, lange bevor es öffentliche Schwimmanstalten gab.

Ist ein Schwimmbad notwendig, ist es im Jahr 2023 noch zeitgemäß angesichts leerer Kassen der Betreiber und voller Becken der Bäder, durch die Millionen Liter wertvollen Wassers fließen? Wasser, das in sehr naher Zukunft knapp werden könnte, es andernorts schon ist, wie Pool-Befüll-Verbote und Garten-Gieß-Auflagen zeigen? Darüber kann man schon mal nachdenken, ein Tabuthema sollte es nicht sein.

Ich bin trotzdem der Meinung, dass öffentliche Schwimmbäder zwar nicht lebensnotwendig sind, aber dennoch mehr Vor- als Nachteile haben. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass Kinder irgendwo schwimmen lernen müssen. Wo sollten sie das tun, würden alle Bäder plötzlich schließen? In den Badeseen in Lothringen? Die sind sehr schön, keine Frage, aber nur für geübte Schwimmer sicher. Für Anfänger sind Seen und Weiher denkbar ungeeignet.

Für den Erhalt der Freibäder sprechen auch soziale Gründe, gehören sie doch zu den wenigen Freizeiteinrichtungen, die sich nicht nur gut Betuchte leisten können. Zwei Euro Eintritt für Kinder und Jugendliche, drei für Erwachsene, so viel zahlt man in Zweibrücken – das ist mehr als moderat. Wo sonst kann sich ein Kind für zwei Euro einen ganzen Ferientag lang aufhalten? Da fällt mir jetzt spontan nicht viel ein. Kostspielige Freizeitvergnügungen kann ich dagegen aus dem Stegreif aufzählen: Indoor-Spielplatz, Kletterpark, Bowlingbahn, Kino, Paintball, Escape-Room – alles schön und gut, aber unglaublich teuer.

Das deutliche Bekenntnis von Stadt und Stadtwerken zum Zweibrücker Freibad ist deshalb nicht hoch genug zu bewerten. Im Nachhinein mutet es tatsächlich etwas seltsam an, dass so hartnäckig behauptet wurde, „die“ wollten das Freibad zumachen. Manche behaupten es immer noch. Dazu besteht kein Anlass.

Die Sanierung wird ein schwerer Brocken, das ist klar. Und wäre das Freibad immer noch der Stadt unterstellt, wie das jahrzehntelang der Fall war, wären die Kosten vielleicht wirklich nicht zu stemmen. Vor dem Hintergrund war es einmal mehr ein cleverer Schachzug, die Zweibrücker Bäder den Stadtwerken zu übergeben, die mehr Geld für solche großen Investitionen haben als die Stadt.

Das Zweibrücker Freibad soll mit der Sanierung zukunftsfähig werden. Das ist gut, sollte sich aber nicht nur aufs Angebot beschränken. Neue Attraktionen – okay, warum nicht. Sinnvoll und zeitgemäß wäre aber zum Beispiel auch eine klimaneutrale Energieversorgung. „CO2-neutrales Freibad an der Schließ“ – damit ließe sich doch Werbung machen. Chlor kann man heutzutage durch umweltfreundlichere Desinfektionsmittel ersetzen. Durch Abwasser-Aufbereitung und das Auffangen von Regenwasser könnte der Wasserverbrauch reduziert werden. Aus der in die Jahre gekommenen Anlage könnte ein ökologisches Vorzeigeprojekt werden, ohne dass das Äußere sich großartig verändert. Und: Für klimagerechte Sanierung gibt’s auch Fördermittel aus mehreren Töpfen. Also warum nicht mal groß denken?