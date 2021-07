Offiziell ist es bei dem Paar aus „Deutschland sucht den Superstar“ noch nicht. Aber es lässt sich auch kaum noch abstreiten. Am Samstag sollten Marvin Ventura und Katharina Eisenblut gemeinsam auf dem Zweibrücker Herzogplatz singen. Jetzt kommt Marvin alleine. Die gemeinsamen Fotos sind von ihren Instagram-Profilen verschwunden, und Katharina Eisenblut schreibt: „Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Hallo Ihr Lieben, in den letzten Wochen ist viel in meinem Leben passiert. Das Ganze muss ich jetzt erstmal verarbeiten, ich hoffe Ihr habt dafür Verständnis und respektiert unsere Privatsphäre.“ Bei Marvin Ventura liest man auf Instagram: „Ich schaue fröhlich und mit großen Erwartungen in die Zukunft.“

