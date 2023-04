Die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer ist seit wenigen Wochen Mitglied des CDU-Kreisverbandes Zweibrücken. Sie hat sich sehr über die Südwestpfalz-CDU geärgert.

Zitiert werden wollte sie nicht, aber im Gespräch mit der RHEINPFALZ ließ Anita Schäfer keinen Zweifel daran, dass der von der CDU angestoßene Bruch der CDU-SPD-Koalition im Kreistag Südwestpfalz der Grund für ihren Wechsel nach Zweibrücken ist, wo die Saalstadterin seit einigen Jahren wohnt. Die 71-Jährige, die aus Saalstadt stammt und von 1998 bis 2021 Mitglied des Bundestags war, ist eine der prominentesten CDU-Mitglieder aus der Südwestpfalz. Bei den Neuwahlen der Zweibrücker CDU am Freitagabend wurde sie zur Beisitzerin gewählt. Dass auch die frühere Blieskasteler Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener als Beisitzerin im Vorstand mitarbeitet, freute den Landtagsabgeordneten Christoph Gensch, der die beiden „zwei politische Hochkaräter“ nannte. Faber-Wegener war von 2005 bis 2019 Bürgermeisterin von Blieskastel. Die 63-Jährige, die am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium Abitur gemacht hat, lebt seit Mitte 2016 in Bubenhausen. Für Lacher sorgte sie bei der Mitgliederversammlung, als sie bei ihrer Vorstellung sagte: „Der Christoph Gensch war auch schon bei uns, der ist ein Freund unserer Töchter.“ Wie Gensch anschließend verriet, hatte sich Faber-Wegener an eine Party vor gut 20 Jahren erinnert, die ihre Töchter feierten, als die Eltern in Urlaub waren. Dabei sei auch die Wohnung umdekoriert worden, etwa die Einrichtung von Wohn- und Schlafzimmer vertauscht worden. Gensch erinnerte sich aber vor allem an eins: Dass er an dem Abend den Kronleuchter der Familie mit gelben Wertstoffsäcken umhüllte.