Überraschung am Freitagmorgen: In Zweibrücken wurde der Zwangsversteigerungstermin für das frühere Evangelische Krankenhaus kurzfristig abgesagt. Offenbar hat sich kurz vor knapp doch noch ein Kaufinteressent gemeldet.

Beim schriftlichen Abitur mussten sich die Prüflinge in diesem Jahr nicht nur gegen Krankheit wappnen, sondern auch noch mit Bauernprotest, Busstreik und glatten Straßen zurechtkommen. In Zweibrücken und Contwig haben sie all diese Unbill mit Bravour gemeistert.

Über die Zweibrücker Fasanerie als Schauplatz möglicher sommerlicher Livekonzerte und Schlemmerfestivals denkt RHEINPFALZ-Redakteurin Sigrid Sebald in ihrer Wochenendkolumne nach.

In diesem Sommer wird das Pirmasenser Schwimmbad Plub nicht wie anfänglich geplant drei Monate geschlossen, sondern bestenfalls nur acht Wochen. Vorausgesetzt, die notwendigen Bauarbeiten können fristgemäß abgeschlossen werden.

Am Montag trifft sich die Pirmasenser CDU, um ihre Kandidaten für den Stadtrat zu nominieren. Für die Kandidatenliste haben sich die Verantwortlichen zu einem ungewohnten Schritt entschlossen. Es sollen zwei Männer antreten, die ihr Mandat gar nicht annehmen werden.

Der Zweibrücker Stadtrat hat diese Woche eine Entscheidung getroffen, die für alle Mieter und Vermieter wichtig ist – und eine Preiserhöhung nach sich ziehen kann. Es geht um den Mietspiegel.

Vor der sechsten Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken sitzt seit Freitag ein 26-jährige Pirmasenser wegen schweren Raubes und Diebstahls auf der Anklagebank. Einige seiner mutmaßlichen Mittäter sind noch auf der Flucht.

Nach der Kommunalwahl möchte Aaron Holaus neuer Ortsvorsteher des Zweibrücker Vororts Mittelbach-Hengstbach werden. Der 36-Jährige ist seit 2019 Stellvertreter von Kurt Dettweiler, dessen Nachfolge er nun anstrebt.

Flusshochwasser und Starkregen sind die beiden Gefahrensituationen, denen durch ein Hochwasserschutzkonzept entgegengewirkt werden soll. Steffen Daugs von Dahner Ingenieurbüro Dilger hat die Planungen für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, aber auch für Hinterweidenthal, ausführlich vorgestellt.

Rodalben bekommt neue Begrüßungstafeln an seinen vier Stadteingängen; außergewöhnliche, weil es sich um Kunstwerke handelt. Jeder Eingang wird anders aussehen.

Ramona Stammler ist selbstständige Gründerin. Die 35-Jährige aus Pirmasens stellt mit Unterstützung eines Gründerstipendiums vom Land gesunde Backmischungen für Muffins, Pfannkuchen und Waffeln her.

Ein Computer, der Sportunterricht gibt? So etwas gibt es in ganz Rheinland-Pfalz bis jetzt noch nicht. In Dellfeld könnte diese Vision Wirklichkeit werden.