Am Montag, 17. Januar, beginnt der Umbau des großen Marktplatzes im saarpfälzischen Kirkel-Neuhäusel. Das Gelände in der Ortsmitte, das einst den Kirkeler Wurstmarkt beherbergte, soll bis Jahresende in einen Fest- und Marktplatz umgewandelt werden. Aufgelockert wird er durch Attraktionen in sogenannten Inseln: Geplant sind eine „Picknickinsel“ als Ankunfts- und Informationspunkt, ein Spielplatz mit großem Drachen-Spielgerät und der künstliche Hügel „Sagenhain“.