Das Hinspiel bietet wenige Torraumszenen, findet aber vor großer Kulisse einen Sieger. Am nächsten Mittwoch entscheidet sich, ob es eine dritte Partie gibt.

Vorteil TSG Burglichtenberg! Die TSG hat das Hinspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga Westpfalz am Donnerstagabend auf heimischem Platz mit 2:0 (1:0) gegen den Vizemeister der A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken, die Spielgemeinschaft aus TuS Rimschweiler und VB Zweibrücken, gewonnen. Damit genügt der Elf um Spielertrainer Fabian Schmidt im Rückspiel schon ein Remis zum Aufstieg.

Rund 650 zahlende Zuschauer waren an einem lauen Frühsommerabend in das Burgstadion in Thallichtenberg gekommen. Sie sahen eine Begegnung mit ganz wenigen Chancen auf beiden Seiten, in der nach anfänglichem Abtasten mit ein paar Vorteilen für die Hausherren die Gäste die erste Großchance hatten. Doch David Schwartz konnte den Stellungsfehler der einheimischen Hintermannschaft nicht nutzen, sein Heber aus halbrechter Position ging am linken Torpfosten vorbei (13.). Zehn Minuten später initiierte Ben Gilcher eine gefährliche Szene auf der Gegenseite, im Strafraum versuchte er noch einmal querzulegen, wobei der Ball zur Ecke abgeblockt wurde.

Fataler Fehler vor 1:0 für TSG

Ein ganz dicker Bock von SG-Rechtsverteidiger Florian Raquet war dann der Ausgangspunkt für die Führung der TSG Burglichtenberg. Den klar zu kurz geratenen Rückpass nahm Tim Oster dankend auf, marschierte aus 30 Metern Entfernung auf das Tor von Keeper Paul Stegmann zu, umkurvte diesen und schoss aus wenigen Metern zur umjubelten Führung ein (31.). Den ersten Ball aufs Tor setzten die Gäste in der 35. Minute, als wieder Schwartz zum Abschluss kam, TSG-Torwart Erik Lickteig aber vor keine großen Mühen stellte. So ging es nach einem insgesamt ausgeglichenen Geschehen mit einem knappen 1:0 für die Hausherren in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel nahm sich die Gästeelf von Spielertrainer Felix Brunner sichtlich mehr vor. Einzig: Es blieb lange Zeit bei viel Stückwerk. Weil aber auch der TSG nach vorne nicht allzu viel gelang, tat sich in beiden Strafräumen relativ wenig. In der 62. Minute ertönte dann ein Pfiff von Referee Jakob Nikolaus Schick. Er hatte ein Foul von TuS/VBZ-Innenverteidiger Max Baumann gesehen und entschied auf Strafstoß für Burglichtenberg. Eine harte Entscheidung, aber nicht gänzlich falsch. Weil Baumann diesen Pfiff aber auch noch unsportlich kommentierte, kassierte er dazu auch noch den Roten Karte. Den Strafstoß verwandelte Eike Reiber sicher.

In Unterzahl bäumten sich die Gäste noch mal auf, hatten nun sogar ihre beste Phase. Ein Torerfolg wollte aber in den knapp 30 Minuten Unterzahl nicht gelingen. Die beste Gelegenheit ließ der eingewechselte Joachim Schubert liegen, als er einen Abpraller aus zehn Metern links neben den Kasten setzte. Am Ende blieb es beim 2:0-Heimerfolg für die TSG Burglichtenberg, die somit vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (3. Juni, 19 Uhr in Rimschweiler) eine prima Ausgangslage hat.

Brunner: Wollen jetzt drittes Spiel erzwingen

„Ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team, vor allem auf die vielen jungen Akteure, die das erste Mal in so einem Spiel standen. Wir wussten, was uns erwartet, und ich denke, wir haben unsere Vorgaben gut umgesetzt. Jetzt gehen wir ins Rückspiel, um dort den Aufstieg klarzumachen“, gab TSG-Coach Fabian Schmidt zu Protokoll.

Gästetrainer Felix Brunner haderte vor allem damit, „dass wir uns quasi keine Chance so richtig haben rausspielen können“. Anfangs sei seine Truppe nach kurzer Anlaufphase gut im Spiel gewesen. „Dann aber passiert ein Fehler, der in einem solchen Spiel nicht passieren darf. Wir können jetzt enttäuscht und traurig sein, am Montag ist Training und ab dann liegt der Fokus auf dem Mittwoch, wo wir ein drittes Spiel erzwingen wollen“, unterstreicht er.