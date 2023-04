Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den ersten Matchball zum Aufstieg in die Erste Tischtennis-Pfalzliga hat der SV Mörsbach vergeben: Der SVM unterlag am Sonntag bei der TSG Kaiserslautern 3 in der Zweiten Pfalzliga West deutlich mit 2:9. Möglicherweise ist die Aufstiegsfeier aber nur um eine Woche verschoben.

Großes Pech hatten die Mörsbacher, dass bei der TSG 3 der spanische Spitzenspieler Alberto Gomez Rivas einen seiner nur zwei Saisoneinsätze ausgerechnet gegen den SVM hatte. Der Trainer