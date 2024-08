Am Sonntag ist der FCK mit einem Sieg in Ulm in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Was erhoffen sich die Leute von den Roten Teufeln? Und schauen sie lieber die zweite als erste Liga? Wir haben uns zwei Tage vor dem Auftaktspiel in der Fußgängerzone umgehört.

„Ich erhoffe mir minimum den Klassenerhalt, der Aufstieg wäre natürlich schön“, sagt Peter Laninger. Als Trainer hätte der Zweibrücker lieber Friedhelm Funkel