Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat den Doppelhaushalt 2021/2022 Stadt Zweibrücken genehmigt. Damit sei die Voraussetzung geschaffen, dass „umfangreiche, stadtprägende Projekte“ zügig angegangen werden können, so die Stadtverwaltung. „Angesichts der prekären städtischen Haushalts- und Finanzlage sind die Auflagen der Kommunalaufsicht wie erwartet umfangreich, aber vergleichbar mit denen der Vorjahre“, heißt es weiter. Positiv berücksichtigt hat die ADD die Corona-Ausnahmesituation und dass Zweibrücken die Anhebung der Grundsteuer beschlossen hat. So ist die Stadt knapp an einer Beanstandung vorbeigeschrammt, wie es im Schreiben der Kommunalaufsicht heißt. „Es ergeht dennoch weiterhin die Forderung, in den kommenden Haushaltsjahren deutliche Einsparungen zu erzielen und Ertragsmöglichkeiten weiter auszuschöpfen. Dabei sollte die aktuelle Krisenbewältigung nicht dazu verleiten, ungerechtfertigte oder wenig zielgerichtete Ausgaben zu erzeugen“, so die Aufsicht. „Die Stadt Zweibrücken ist als finanziell erheblich Ieistungsunfähig einzustufen“, schreibt ADD-Vizepräsidentin Begona Hermann, die in Zweibrücker Gremien für die Erhöhung der Grundsteuer B geworben hatte. Die Zweibrücker Finanzlage sei „äußerst angespannt“, die dauernde Leistungsfähigkeit „nicht gegeben“.