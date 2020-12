Wegen stark gestiegener Corona-Zahlen bei Personal und Patienten hat die Marienhausklinik St. Josef auf dem Neunkircher Kohlhof einen Aufnahmestopp bis einschließlich 29. Dezember verhängt. Davon nicht betroffen ist die Geburtshilfe: Diese steht Schwangeren und werdenden Eltern weiterhin rund um die Uhr offen. Seit Mittwoch, 23. Dezember, sind zudem die Kinderklinik (Pädiatrie) und die pädiatrischen Spezialambulanzen wieder geöffnet. Die Klinikleitung zeigt sich zuversichtlich, dass der Regelbetrieb am Mittwoch, 30. Dezember, wieder aufgenommen werden kann. Währenddessen gilt ab sofort ein Aufnahmestopp auch auf der geriatrischen Station der Bosenberg-Klinik in St. Wendel. Dort war am Montag, 21. Dezember, ein Patient wegen seines Gesundheitszustandes aus der Geriatrie in ein Akutkrankenhaus verlegt worden, wo ein Coronatest positiv ausfiel. Bei anschließenden Tests in der Bosenberg-Klinik wurden sechs weitere Infektionen bei Patienten und vier bei Mitarbeitern festgestellt.

