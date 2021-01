Dank aufmerksamer Zeugen erwischte die Polizei am Freitagabend drei junge Männer, die kurz zuvor in der Berufsschule (BBS) einen Laptop gestohlen hatten.

Gegen 19 Uhr hatten zwei Zeugen beobachtet, wie sich drei Männer in einem Klassensaal der Berufsschule aufhielten und aus dem Gebäude flüchteten, als sie entdeckt wurden. Zunächst verschwanden die drei, aber kurze Zeit später erkannte sie einer der Zeugen in der Innenstadt, als sie gerade von der Bundespolizei kontrolliert wurden. Der Zeuge teilte den Beamten mit, was er beobachtet hatte, und die drei Männer wurden an Beamte der Zweibrücker Polizei überstellt. Die fanden bei einem 19-Jährigen eine Messerklinge und bei einem 20-Jährigen ein Messer sowie einen Laptop. Der Laptop stammte aus dem Klassenzimmer der BBS.

Es stellte sich heraus, dass die Männer durch eine offen stehende Tür in die Schule gelangt waren. Nach bisherigem Sachstand beläuft sich der momentane Schadenswert auf 250 Euro. Gegen die drei Beschuldigten im Alter von 19, 20 und 21 Jahren wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das teilte die Polizei mit.