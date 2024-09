Eine Mitarbeiterin der Sparkasse Südwestpfalz hat vorige Woche in der Filiale am Zweibrücker Schlossplatz einen Betrug vereitelt. Wie das Geldhaus mitteilt, hatten Betrüger einem Zweibrücker vorgegaukelt, er müsse einen fünfstelligen Betrag für einen angeblichen Krankentransport bereithalten. Als der verängstigte Kunde drauf und dran war, in der Filiale das Geld abzuheben, fiel dies der für solche Fälle geschulten Mitarbeiterin auf. Sie zögerte die Auszahlung so lange hinaus, bis die Polizei kam und die Betrüger festnahm.