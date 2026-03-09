Viele Straßenschilder in der Stadt sind mit Aufklebern beklebt. Das sorgt für Kosten, die die Allgemeinheit tragen muss. Und es ist eine Straftat.

„Im Stadtgebiet von Zweibrücken sind zahlreiche Verkehrszeichen mit Aufklebern versehen“, schreibt Rathaussprecher Jens John auf Anfrage der RHEINPFALZ. Wie viele es genau sind, lasse sich nicht sagen; eine Statistik wird laut John nicht geführt. Der Rathaussprecher: „Nach Einschätzung der zuständigen Stellen hat sich die Situation in den vergangenen Jahren nicht spürbar verändert; ein zunehmender Trend ist derzeit ebenso nicht erkennbar.“ Meistens sind Schilder dort mit Stickern beklebt, wo es eine hohe Publikumsfrequenz gibt. John nennt als Beispiele den Busbahnhof, die Fußgängerzone sowie stärker frequentierte Hauptverkehrsstraßen. Eine Häufung bestimmter Motive oder Stickerarten lasse sich nicht feststellen.

Bislang niemand auf frischer Tat erwischt

Die Aufkleber entferne der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) bei seinen regulären Unterhaltungs- und Kontrollfahrten, so John. „Wenn entsprechende Verschmutzungen festgestellt werden, werden diese im Zuge der laufenden Arbeiten beseitigt.“ Die Aufkleber zu entfernen sei mit einem gewissen Aufwand verbunden. Straßenschilder verfügen laut John über eine reflektierende Oberfläche, weshalb spezielle Reinigungs- beziehungsweise Lösemittel eingesetzt werden müssen. Nur so könnten Aufkleber und Klebereste entfernt werden, ohne dass die reflektierende Beschichtung beschädigt wird. In Einzelfällen müssen laut John sogar ganze Verkehrsschilder ausgetauscht werden. „Das kommt allerdings nur sehr selten vor und betrifft meist ältere Schilder, deren Oberfläche beim Entfernen der Aufkleber beschädigt wird.“

Einen gesonderten Haushaltsansatz für beklebte Schilder gebe es nicht. John: „Die entstehenden Kosten sind Teil der allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen der Stadt.“ Demnach bezahlt die Stadt, und damit letztlich die Allgemeinheit. Auf frischer Tat beim Bekleben ertappt wurde bislang niemand.

Eingriff in den Straßenverkehr

Wer Aufkleber auf Straßenschildern anbringt, macht sich laut John strafbar. Der Rathaussprecher: „Das Anbringen von Aufklebern an Verkehrszeichen kann verschiedene rechtliche Konsequenzen haben.“ In vielen Fällen handele es sich um eine Sachbeschädigung, etwa wenn ein Aufkleber schwer zu entfernen ist oder die Oberfläche des Schildes beschädigt wird. „Wird ein Verkehrszeichen durch Aufkleber unkenntlich gemacht oder in seiner Bedeutung verändert und dadurch die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt, kann zudem ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorliegen“, warnt John.

Je nachdem, welche Folgen ein beklebtes Straßenschild hat – etwa wenn dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet werden –, kann das Gericht sogar bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe aussprechen. Im Gesetz heißt es außerdem, dass bereits der Versuch strafbar ist. John ergänzt: „In weniger schwerwiegenden Fällen kann auch eine Ordnungswidrigkeit vorliegen. Allerdings können wir keinen Fall benennen, in dem die Stadt jemanden in flagranti beim Bekleben feststellen konnte. Eine Täterermittlung im Nachgang verspricht keine nennenswerten Erfolgschancen.“

Wenn man wegen eines beklebten Schildes zu schnell fährt

Was ist, wenn man als Autofahrer ein Tempo-30-Schild nicht mehr erkennen kann, dann mit 50 durch die Straße fährt und geblitzt wird? John antwortet dazu, dass Verkehrsteilnehmer grundsätzlich verpflichtet seien, sich an geltende Verkehrsregeln zu halten. Ob es in diesem Fall ein Bußgeld gibt, hänge vom Einzelfall ab – „insbesondere davon, ob die Beschilderung objektiv noch erkennbar war oder andere Hinweise auf die Regelung vorhanden sind.“

Volker Priebe, Dienststellenleiter beim Kaiserslauterer Landesbetrieb Mobilität (LBM), schreibt auf Anfrage, dass auch im Zuständigkeitsgebiet des LBM immer wieder beklebte Straßenschilder auffallen. Eine Statistik dazu führe der LBM nicht, im Zuge der Streckenkontrollen würden Aufkleber entfernt.