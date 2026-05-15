Im September hat es auf der Contwiger Kerwe eine Schlägerei gegeben. Zwei Männer erlitten Platzwunden, einer eine gebrochene Nase. Ein 22-Jähriger steht jetzt vor Gericht.

Der Angeklagte erschien etwa 20 Minuten zu spät zur Verhandlung. Er begründete dies damit, dass er allein im Laden gearbeitet und auf seine Ablösung gewartet habe. Richter Matthias Heinzelmann rügte die Verspätung. Staatsanwalt Patrick Langendörfer wirft dem 22-Jährigen vor, am späten Abend des Kerwesamstags in der Bahnhofstraße zwei Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen sowie einen dritten, der eingreifen wollte, zu Boden gerissen und ihm ins Gesicht getreten zu haben.

Angeklagter ist Kampfsportler

Der Angeklagte schilderte, er habe im Kerwezelt zufällig eine Bekannte getroffen, mit ihr gesprochen und getanzt. Deren Ex-Freund sei ebenfalls mit Fußballfreunden vor Ort gewesen und habe den Eindruck erweckt, dass ihm dies missfalle. Er habe das Gespräch gesucht, um klarzustellen, keine Absichten zu haben. Später sei er mit der Bekannten hinausgegangen, um ein Taxi zu rufen. Dass er zunächst mitfahren wollte, habe einigen aus der Gruppe missfallen. Schließlich habe er versucht, eine Mitfahrgelegenheit zu organisieren. Ein Mann aus der Gruppe sei auf ihn zugekommen, habe ihn aufgefordert zu verschwinden und ihn am Hals gepackt.

Der 22-Jährige, nach eigenen Angaben Kampfsportler, betonte, er habe Stress vermeiden wollen, da er zur Bundeswehr wolle. Er habe sich dennoch gewehrt, dem Gegenüber einen Schlag ins Gesicht versetzt und sich zurückgezogen. Kurz darauf seien eine Bierflasche und ein Glas vor ihm zerbrochen. Als vier Männer auf ihn zugekommen seien, habe er eine Abwehrhaltung eingenommen. Einen Schlag habe er abgewehrt und zurückgeschlagen.

Schlechte Erfahrungen gemacht

Einige Monate zuvor sei er in Kaiserslautern von vier Personen angegriffen worden, ohne sich zu wehren; damals habe er einiges einstecken müssen. Diesmal habe er seine Schuhe ausgezogen, getreten habe er aber nicht. Um einen Dritten abzuwehren, der ihn am Unterkörper gepackt habe, habe er das Knie hochgezogen und ihn im Gesicht getroffen. Kurz darauf sei die Polizei eingetroffen, habe ihn zu Boden gebracht und gefesselt.

Ein eingesetzter Polizeibeamter sagte als Zeuge aus, die Stimmung sei stark aufgeheizt gewesen, der Angeklagte habe aggressiv gewirkt. Er meine, der Mann habe nur einen Schuh getragen. Schwer alkoholisiert sei er nicht gewesen. Gegenüber den Beamten habe der 22-Jährige keinen Widerstand geleistet und angegeben, sich provoziert gefühlt zu haben. Der Angeklagte erklärte, seine Aggressivität habe auch damit zu tun gehabt, dass sein Bruder und dessen Freundin ihn nicht rechtzeitig abgeholt hätten.

Geschädigte berichten unterschiedliche Versionen

Die drei mutmaßlich Geschädigten schilderten den Ablauf unterschiedlich. Der erste Zeuge sagte, er habe den Angeklagten nur gefragt, was sein Problem sei, ihn aber nicht am Hals gepackt. Der 22-Jährige habe ihm sofort ins Gesicht geschlagen; seine Lippe sei aufgeplatzt, sein weißes T-Shirt blutverschmiert gewesen. Aus etwa 50 Metern Entfernung habe er beobachtet, wie der Angeklagte einen Kumpel, der schlichten wollte, gepackt und zu Boden gerissen habe und ihm im Fallen ins Gesicht getreten habe. Ob der Angeklagte dabei Schuhe trug, habe er nicht erkannt. Er habe jedoch gesehen, dass der 22-Jährige wiederholt auf Distanz ging.

Auch die beiden anderen Zeugen berichteten, der Angeklagte habe sich zunächst zurückziehen wollen, als sie auf ihn zugingen. Der zweite Zeuge sagte, er habe den 22-Jährigen weggeschoben, als dieser ihm zu nahe kam, und daraufhin einen Faustschlag erhalten; seine Lippe platzte auf, er ging zu Boden. Der dritte Zeuge erklärte, er sei am Pulli gepackt und nach unten gerissen worden; dabei habe der Angeklagte zugetreten und ihm die Nase gebrochen. Er sei kurzzeitig ausgeknockt gewesen.

Richter und Staatsanwalt wollen weitere Zeugen hören, um den Ablauf genauer zu klären. Die Hauptverhandlung wurde daher unterbrochen und wird am Sonntag, 1. Juni, um 9 Uhr mit der Vernehmung von fünf weiteren Zeugen fortgesetzt.