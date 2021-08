Die Zweibrücker Schauspielerin Silvia Bervingas wiederholt am Sonntag, 29. August, 17 Uhr, im Zweibrücker Mannlich-Haus, Herzogstraße 8, ihr Programm: „Vorn die Ostsee ...“ mit Reisetexten von Kurt Tucholsky. Der Eintritt ist frei. 20 Zuschauer können kommen, sie müssen reservieren unter Telefon 06332/861426, per PN bei Facebook oder per E-Mail silvia.bervingas@gmx.de.