Mit dem Rücken zur Wand geht der EHC Zweibrücken in sein vielleicht letztes Spielwochenende der Saison. Drei Siege am Stück müssen her. Eine Mission impossible?

„Wir liegen jetzt 0:2 zurück. Natürlich würde ich auch gerne mit zwei Siegen führen. Aber es ist nun mal so, wir geben uns noch lange nicht geschlagen“, so Zweibrückens Trainer Ralf Wolf nach der bitteren 3:8-Heimniederlage letzten Sonntag in der Spieltagspressekonferenz. „Wir haben diese Saison schon bewiesen, dass wir Heilbronn schlagen können. Das wollen wir am Freitag noch mal zeigen“, erinnert er sich an das letzten Hauptrundenspiel und einen 4:3-Auswärtssieg, welcher den „Hornets“ den dritten Platz in der Hauptrundentabelle gesichert hat. Die Flinte ins Korn zu werfen, ist für den Trainer keine Option.

15 Sekunden fehlten zur Serienführung

Auch Heilbronns Trainer Kai Sellers hat die Halbfinalserie noch lange nicht abgehakt. „Wir wissen, wie stark die ,Hornets' sind. Und komischerweise haben wir gerade zuhause in dieser Saison Probleme gegen die von Ralf Wolf top eingestellte Mannschaft.“ Denn beim ersten Spiel der Serie in Heilbronn fehlten nur 15 Sekunden – und Zweibrücken hätte die Serie angeführt. Nach einer verdienten Zweibrücker Führung glich Heilbronn in der letzten Minute aus und gewann nach einer torlosen Overtime das Penaltyschießen.

Ganz anders dann das Heimspiel, in welchem die Gäste aus Heilbronn weit überlegen waren und ein 0:1 zwischenzeitlich in ein 8:1 verwandelten. „Im letzten Drittel haben wir dann noch mal alles rausgehauen, obwohl das Spiel schon entschieden war, und wenigstens noch zwei Tore gemacht ohne ein Gegentor zu kassieren“, so Wolf. „Der letzte Eindruck zählt, diesen Schwung wollen wir am Freitag mitnehmen“.

Paradesturm des Gegners in Schach halten

Was wäre wichtig, um das Spiel am Freitag und bei einem Sieg möglicherweise am Sonntag (18.30 Uhr, Eishalle Zweibrücken) für sich zu entscheiden? Zunächst sind die Torhüter ein entscheidender Faktor: Beim Hauptrundensieg in Heilbronn erwischte Michael Seitz einen Sahnetag. Letzten Freitag hielt Tim Schweitzer bärenstark. Am Sonntag im Heimspiel erwischte Seitz dann einen schwachen Abend und ging nach dem ersten Drittel vom Eis. Das Spiel war trotz eines starken Schlussmanns Schweitzer beim 1:5 aber eigentlich schon verloren. Weiterhin gilt es, die Heilbronner Paradereihe mit den beiden Finnen Eetu Santanen und Jesse Lottonen sowie dem Kanadier Aiden Wagner in Schach zu halten. Diese drei waren für sechs der neun Tore am Sonntag und alle vier Tore letzten Freitag verantwortlich.

Heilbronn soll Oberliga-Standort bleiben

Einen Trost dürfte es auch bei einem Ausscheiden gegen die „Eisbären“ geben: Da der Oberligist „Falken“ Heilbronn Insolvenz angemeldet hat, hat der Stammverein der beiden Heilbronner Eishockeyteams, der EHC Heilbronn, die Unterlagen für den Aufstieg eingereicht. Da sich sowohl aus der Regionalliga Baden-Württemberg als auch aus der Bayernliga keine andere Mannschaft für einen Oberligaaufstieg beworben hat, wird die Stadt Heilbronn vermutlich auch in der neuen Saison eine Oberligamannschaft stellen. Damit war die Befürchtung, dass in der ohnehin nur acht Mannschaften umfassenden BW-Liga ein weiteres Team wegfällt. Denn Gerüchten zufolge zieht sich auch der SC Bietigheim-Bissingen 1b aus der viertklassigen Baden-Württemberg-Liga zurück. Damit würden für die nächste Saison nur noch sechs Mannschaften verbleiben. Diesen Befürchtungen erteilte aber Heilbronns Trainer Kai Sellers am letzten Sonntag eine Absage. „Ja, wir wollen die Lizenz der Falken in Heilbronn behalten. Für uns ist Profi-Eishockey (Anm. der Redaktion: In der Oberliga wird Profi-Eishockey gespielt) in Heilbronn elementar. Insofern laufen die Pläne für eine Oberligamannschaft“, erklärt er, sieht aber weiter auch gehobenes Amateur-Eishockey in Heilbronn. „Wir werden definitiv wieder eine Mannschaft in der Baden-Württemberg-Liga stellen. Die jetzigen Spieler sind zu 90 Prozent berufstätige Amateure, die nicht in der Oberliga spielen können.“ Somit wird es also unabhängig vom Ausgang der Serie gegen den Dauerrivalen Heilbronn auch in Zukunft vermutlich heiße Duelle gegen den Erzrivalen geben.